La sénatrice américaine de Californie, Dianne Feinstein, une démocrate centriste qui a été élue au Sénat en 1992 lors de «l'Année de la femme» est décédée à l'âge de 90 ans.

Mme Feinstein a brisé des plafonds de verre en matière d'égalité des sexes tout au long de sa longue carrière dans la politique locale et nationale. Vendredi, trois personnes proches du dossier ont confirmé sa mort à l'Associated Press.



Mme Feinstein, la plus ancienne sénatrice américaine en fonction, était une ardente défenseure des priorités libérales importantes pour son État – notamment la protection de l'environnement, les droits en matière de santé reproductive et le contrôle des armes à feu – mais elle était également connue comme une législatrice pragmatique qui tendait la main aux républicains et recherchait un terrain d'entente.

Elle a été élue comme conseillère à San Francisco en 1969 et est devenue la première femme à diriger la ville en 1978, la même année où le maire George Moscone a été abattu aux côtés du conseiller Harvey Milk à l'hôtel de ville par Dan White, un ancien superviseur mécontent. Mme Feinstein a trouvé le corps de M. Milk.

Après la mort de M. Moscone, Mme Feinstein est devenue la première mairesse de San Francisco. Au Sénat, elle a été l'une des deux premières femmes sénatrices de Californie, la première femme à diriger la commission sénatoriale du renseignement et la première femme à occuper le poste de plus haute démocrate de la commission judiciaire.

Même si Mme Feinstein n'a pas toujours été appréciée du mouvement féministe, ses expériences ont influencé sa vision au cours de ses cinq décennies de carrière politique.

Contrôle des armes

Débatteuse acharnée sans aucune patience pour les imbéciles, la sénatrice californienne a longtemps été connue pour ses coups de gueule et ses répliques cinglantes lorsqu'on l'interpellait sur les sujets qui lui tenaient le plus à coeur. Mais elle a perdu cet avantage au cours de ses dernières années au Sénat, alors que sa santé déclinait visiblement et qu'elle devenait souvent confuse lorsqu'elle répondait à des questions ou s'exprimait en public.

En février 2023, elle a annoncé qu'elle ne briguerait pas un sixième mandat l'an prochain. Quelques semaines après cette annonce, elle a été absente du Sénat pendant plus de deux mois pour se remettre d'un zona.

Compte tenu des inquiétudes suscitées par sa santé, Mme Feinstein s'est retirée de son poste de chef de file des démocrates au sein du comité judiciaire après les élections de 2020, alors que son parti était sur le point de prendre la majorité. En 2023, elle a déclaré qu'elle ne serait pas présidente pro tempore du Sénat, c'est-à-dire le membre le plus ancien du parti majoritaire, même si elle était en lice pour ce poste. Le président pro tempore ouvre le Sénat tous les jours et assume d'autres fonctions cérémonielles.

L'une des plus importantes réalisations législatives de Mme Feinstein remonte au début de sa carrière, lorsque le Sénat a approuvé son amendement visant à interdire la fabrication et la vente de certains types d'armes d'assaut dans le cadre d'un projet de loi sur la criminalité que le président Bill Clinton a promulgué en 1994. Bien que l'interdiction des armes d'assaut ait expiré dix ans plus tard et n'ait jamais été renouvelée ou remplacée, il s'agissait d'une victoire poignante après que sa carrière ait été marquée par la violence des armes à feu.

Mme Feinstein se souvient d'avoir trouvé le corps de M. Milk, son doigt glissant dans un trou de balle alors qu'elle cherchait son pouls. C'est une histoire qu'elle racontera souvent dans les années à venir, alors qu'elle milite pour des mesures plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.

Elle n'avait guère de patience pour les républicains et les autres personnes qui s'opposaient à elle sur cette question, bien qu'elle ait souvent été contestée. En 1993, lors du débat sur l'interdiction des armes d'assaut, le sénateur Larry Craig (un républicain de l'Idaho) l'a accusée de ne pas connaître suffisamment les armes à feu et la question de leur contrôle.

Mme Feinstein a parlé avec férocité de la violence qu'elle avait vécue à San Francisco et a rétorqué : «Sénateur, je sais quelque chose des armes à feu. Je sais ce que les armes à feu peuvent faire».

Deux décennies plus tard, après que vingt enfants et six éducateurs aient été tués lors d'une horrible fusillade dans une école de Newtown, dans le Connecticut, le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, dont c'était le premier mandat, a lancé un défi similaire à Mme Feinstein lors d'un débat sur une loi qui aurait interdit de façon permanente les armes à feu.

«Je ne suis pas une élève de sixième année», a rétorqué Mme Feinstein à M. Cruz, beaucoup plus jeune qu'elle, un moment qui est devenu viral par la suite. Elle a ajouté : «C'est très bien que vous vouliez me faire la leçon sur la Constitution. J'apprécie. Sachez simplement que je suis ici depuis longtemps.»

En plus de sa fille, Mme Feinstein a une petite-fille, Eileen, et trois beaux-enfants.