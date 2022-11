Le Canadien connaissait de bons moments avec trois victoires d'affilée, mais il s'est buté à une équipe encore mieux rodée, mardi soir au Centre Bell.

Jack Hughes a inscrit deux buts et une aide, Vitek Vanecek a réalisé 25 arrêts et les Devils du New Jersey ont vaincu la formation montréalaise 5-1.



Les Devils (13-3-0) ont remporté un 10e match de suite pour une première fois depuis le printemps 2006.

Les visiteurs ont pris les commandes de la rencontre en deuxième période, quand ils ont eu l'avantage 18-5 au chapitre des tirs au but.

Le Canadien a particulièrement eu de la difficulté à prolonger son temps en zone offensive.

Evgenii Dadonov, avec son premier but de la saison, a touché la cible pour le Canadien (8-7-1). Jake Allen a repoussé 34 tirs.

Dougie Hamilton et Jesper Bratt ont chacun fourni un but et une aide aux Devils. John Marino a marqué dans un filet désert et Dawson Mercer a amassé deux aides.

Les attaquants Jonathan Drouin et Joel Armia ont raté le match en raison de blessures au haut du corps. Michael Pezzetta et Juraj Slafkovsky les ont remplacés dans la formation.

Slafkovsky était admissible à un retour au jeu après avoir purgé une suspension de deux rencontres pour une mise en échec dangereuse à l'endroit de Matt Luff, des Red Wings de Detroit.

Le Canadien sera de retour en action jeudi, quand il affrontera les Blue Jackets, à Columbus.

Une équipe possédée

L'action n'a pas manqué en première période, même si ni l'une ni l'autre des deux équipes n'a touché la cible.

Allen a été le premier à se signaler avec un arrêt inespéré contre Nico Hischier quand les Devils évoluaient en avantage numérique.

À l'autre bout de la patinoire, Vanecek a été sauvé par Marino, qui a effleuré une passe de Nick Suzuki vers Cole Caufield lors d'une attaque en surnombre du Tricolore.

Vanecek a frustré Pezzetta en fin de période, maîtrisant le tir sur réception de l'attaquant du Canadien à la suite d'une belle passe de Christian Dvorak.

Les Devils ont finalement ouvert le pointage après 3:57 de jeu en deuxième période, durant un avantage numérique. Hughes a battu Allen du côté rapproché, alors que le gardien du Canadien avait la vue voilée.

Hamilton est revenu à la charge 2:09 plus tard. Il a décoché un tir parfait dans la lucarne lors d'une attaque à deux contre un à la suite d'un revirement de David Savard en zone neutre.

Dadonov a finalement inscrit le Canadien au pointage à 9:55 de la période médiane. Un tir de Sean Monahan a dévié sur un rival avant d'aboutir sur la lame du bâton du Russe, qui n'a eu qu'à tirer dans un filet ouvert.

Hughes a toutefois restauré le coussin de deux buts des Devils avant la fin du deuxième vingt. Le premier choix lors du repêchage de 2019 a fait mouche grâce à un tir bas du côté du bouclier.

Tomas Tatar a cru avoir creusé l'écart pendant un instant, tôt en troisième période. Le but des Devils a toutefois été refusé à la suite d'une contestation de l'entraîneur Martin St-Louis puisqu'il y avait eu hors-jeu sur la séquence.

Bratt a finalement porté le coup de grâce avec 7:41 à faire, à la suite d'un revirement de Brendan Gallagher à la ligne bleue du Canadien.

Le Canadien a remplacé Allen par un attaquant supplémentaire avec 3:54 à écouler au cadran. Il a décoché un seul tir au but et Vanecek a fermé la porte.

Marino a complété la marque en tirant dans un filet désert avec 2,4 secondes à faire à la rencontre.