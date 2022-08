La situation épidémiologique est stable au Québec, pour l'instant. Environ 500 travailleurs de la santé qui étaient absents pour des raisons liées à la pandémie sont de retour dans leur milieu de travail depuis vendredi dernier, portant le nombre d'absents à 3751.

Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rapporte 663 nouveaux cas testés positifs à la COVID-19, mais ce nombre n'est pas considéré comme représentatif de la situation actuelle puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un décès s'ajoute également au bilan du Québec. Depuis le début de la crise sanitaire, 16 223 personnes ont succombé au virus.

Par ailleurs, la campagne de vaccination se poursuit au Québec. Depuis la dernière mise à jour du ministère, plus de 5000 doses ont été administrées. Au cours des sept derniers jours, 112 186 personnes ont été vaccinées.

À partir de lundi, toutes les personnes de 60 ans et plus ainsi que celles qui sont vulnérables âgées de 12 à 60 ans peuvent prendre rendez-vous pour obtenir une quatrième dose du vaccin. À partir du 29 août, ce sera au tour des Québécois âgés de 18 ans et plus de pouvoir faire de même.

Selon les plus récentes données du MSSS, 85,1 % de la population québécoise a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Les données sur les hospitalisations et les soins intensifs ne sont plus comptabilisées la fin de semaine. La prochaine mise à jour sera publiée mardi.

