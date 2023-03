Le propriétaire de la société militaire russe Wagner a affirmé mercredi que ses troupes avaient étendu leurs gains dans le bastion ukrainien clé de Bakhmout, alors que des combats acharnés se poursuivent dans la plus longue bataille de la guerre.

Evgeniy Prigozhin a déclaré que les troupes de Wagner avaient pris le contrôle total de la partie orientale de Bakhmout. Elles contrôleraient désormais tous les quartiers situés à l'est de la rivière Bakhmoutka, qui traverse la ville dans l'est de la région de Donetsk. Le centre de Bakhmout est situé à l'ouest de la rivière.

Ni les responsables russes ni les responsables ukrainiens n'ont commenté l'affirmation de M. Prigozhin. L'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington qui suit de près les combats en Ukraine, a indiqué dans sa dernière analyse que «les forces russes se sont probablement emparées de la partie orientale de Bakhmout, à l'est de la rivière Bakhmoutka, à la suite d'un retrait ukrainien contrôlé de l'est de Bakhmout depuis le 7 mars».

Bakhmout, terrain vague fumant

Le groupe Wagner est le fer de lance de l'offensive russe à Bakhmout, qui dure depuis six mois et a réduit la ville, qui comptait plus de 70 000 habitants avant la guerre, à un terrain vague fumant.

Les troupes russes ont enveloppé la ville de trois côtés, ne laissant qu'un étroit corridor menant à l'ouest. La seule route vers l'ouest a été la cible des tirs d'artillerie russes, obligeant les forces ukrainiennes qui défendent la ville à s'appuyer de plus en plus sur des routes de campagne, difficiles à emprunter avant que le sol boueux ne sèche.

Les autorités ukrainiennes ont salué les défenseurs de la «forteresse Bakhmout», et le président Volodymyr Zelensky a promis lundi de ne pas se retirer de Bakhmout après avoir présidé une réunion avec ses principaux généraux.

Pour le Kremlin, il est essentiel de s'emparer de Bakhmout pour atteindre son objectif déclaré de prendre le contrôle de l'ensemble de Donetsk, l'une des quatre régions ukrainiennes que Moscou a illégalement annexées en septembre.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré mardi que la prise de Bakhmout permettrait à la Russie de pousser son offensive plus loin dans la région.

«Faire frémir le monde»

Dans une déclaration vidéo pleine d'aplomb enregistrée près d'un monument abritant un char T-34 de la Deuxième Guerre mondiale, M. Prigozhin a déclaré que la prise de la ville permettrait à l'armée russe d'exploiter ce succès et de s'enfoncer plus profondément dans le Donbass ― la région industrielle de l'est de l'Ukraine revendiquée par la Russie ― afin de faire «frémir le monde entier».

Mais les responsables occidentaux ont souligné que même si les troupes ukrainiennes finissaient par se retirer de Bakhmout, sa capture n'aurait pas d'importance stratégique et ne changerait pas le cours du conflit.

L'armée ukrainienne a déjà renforcé ses lignes de défense à l'ouest de Bakhmout pour bloquer l'avancée russe, notamment dans la ville voisine de Chasiv Yar, située sur une colline à quelques kilomètres à l'ouest. Plus à l'ouest se trouvent Kramatorsk et Sloviansk, les bastions ukrainiens lourdement fortifiés de Donetsk.

L'Institut pour l'étude de la guerre a observé qu'en termes de guerre plus large, il est peu probable que les forces russes capitalisent sur la capture possible de Bakhmout, où elles se sont appuyées sur de petites unités pour le combat urbain.

«La dévolution continue de la structure des forces russes vers de petits détachements d'assaut utilisant des tactiques simplifiées, combinée à des pertes croissantes parmi les troupes russes les plus efficaces, limitera probablement considérablement la capacité des forces russes à exploiter correctement tout chemin d'avance ouvert par la prise de Bakhmout», a déclaré l'Institut.

La Russie ne dispose probablement pas non plus des forces mécanisées dont elle aurait besoin pour poursuivre sa route à partir de Bakhmout.

Visite de l'ONU

Alors que les combats font rage dans l'est, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est arrivé dans la capitale ukrainienne tôt mercredi. L'ONU a indiqué qu'il devait rencontrer M. Zelensky plus tard dans la journée «pour discuter de la poursuite de l'initiative sur les céréales de la mer Noire sous tous ses aspects, ainsi que d'autres questions pertinentes».

Cet accord permet à l'Ukraine d'exporter des céréales à partir de ses ports de la mer Noire et à la Russie d'exporter des denrées alimentaires et des engrais.

