La soirée électorale provinciale de Noovo Info sera télédiffusée sur les ondes de Noovo le lundi 3 octobre dès 19h. L’émission multiplate-forme animée par les chefs d’antenne Marie-Christine Bergeron et Michel Bherer sera également disponible en webdiffusion sur le Noovo.Info, au Noovo.ca, sur Facebook et sur YouTube.

De nombreux collaborateurs et collaboratrices suivront et analyseront les développements et résultats des élections :

Yves Boisvert, chroniqueur

Philippe J. Fournier, analyste politique

Antonine Yaccarini, analyste politique

Sébastien Proulx, ex-politicien

Martine St-Victor, stratège en communications

Victor Henriquez, expert en relations publiques

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, responsable de santé planétaire au Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM)

Dominic Vallières, expert en relations publiques

Au programme pendant la soirée électorale : les profils des chefs et des partis, des vidéos explicatives et des reportages exclusifs, et une carte interactive en ligne qui permettra aux citoyens et aux citoyennes d’obtenir les résultats en temps réel des circonscriptions qui les intéressent le soir de l’élection.

SECTION DÉDIÉE | Élections Québec 2022

L’équipe d’analyse de Noovo Info expliquera les éléments importants de ce scrutin provincial, les différentes courses et régions à surveiller, les luttes décisives ainsi que les moments clés de la campagne avant le dévoilement des premiers résultats.

Dès la fermeture des bureaux de vote, l’équipe communiquera les résultats en temps réel et les journalistes de Noovo Info prendront le pouls de la population aux quatre coins du Québec, ainsi que dans tous les rassemblements que tiendront les cinq chefs des principaux partis.