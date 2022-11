La Sûreté du Québec (SQ) indique que les policiers ont retrouvé et maîtrisé le suspect armé dans le secteur de Salluit, dans le Nord-du-Québec, lundi après-midi.

La SQ dit que le secteur est maintenant sécurisé, et elle retire son alerte de menace imminente lancée environ quatre heures auparavant.

L'enquête suit son cours et le suspect devait être rencontré par les enquêteurs du service de police du Nunavik, a-t-on précisé.

#Alerte MENACE IMMINENTE annulée

Plus tôt lundi, la SQ avait demandé aux citoyens d'éviter ou de quitter le secteur si possible. Ceux qui étaient déjà dans le secteur ou qui ne pouvaient pas le quitter étaient invités à verrouiller leurs portes et à se tenir loin des fenêtres.