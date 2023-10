La Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé lundi la nomination de Suzanne Bergeron au poste de présidente et cheffe de la direction. Elle entrera en fonction le 27 novembre.

Mme Bergeron a notamment travaillé pendant 18 ans chez Sodexo, une entreprise mondiale de services de restauration et de gestion des installations et des équipements, où elle a notamment occupé le poste de présidente des activités canadiennes et celui de directrice mondiale de la gestion de talents.

La SQDC a souligné les 20 années d'expérience de Mme Bergeron dans la gestion stratégique, le développement des talents et la planification stratégique de la relève exécutive.

La SQDC était dirigée sur une base intérimaire depuis le mois de juin, par son vice-président aux finances, Robert Dalcourt. Celui-ci avait pris la barre de la société d'État dans la foulée de la nomination de l'ancien chef de la direction de la société d'État, Jacques Farcy, au même poste à la Société des alcools du Québec (SAQ).

Lors de la publication de ses plus récents résultats trimestriels, en septembre, le détaillant de cannabis a rappelé que les employés de 24 de ses succursales étaient toujours en grève, soit environ le quart de son effectif. Ces établissements restent ouverts, mais leur horaire est réduit.

Le conflit de travail, qui oppose la société à des employés représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a commencé en mai 2022. Les négociations entre les deux parties se déroulent avec le conciliateur en chef du ministère du Travail, a indiqué la SQDC le mois dernier.