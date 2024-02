Le chanteur country Toby Keith est décédé lundi à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer de l'estomac.

Un communiqué publié sur le site Web et les réseaux sociaux de Keith confirme le décès de la star du country.

«Toby Keith est décédé paisiblement la nuit dernière, le 5 février, entouré de sa famille. Il a mené son combat avec grâce et courage. Veuillez respecter la vie privée de sa famille en ce moment», peut-on lire dans le communiqué.

Elaine Schock, qui était la publiciste de Keith depuis 2003, a aussi confirmé sa mort à CNN.

Keith laisse notamment derrière lui sa femme, Tricia, et ses trois enfants.

Le chanteur a révélé son diagnostic de cancer de l'estomac en 2022.

L'an dernier, Toby Keith s'est produit aux People's Choice Country Awards 2023 en septembre et a reçu le Country Icon Award.

La star a plusieurs succès à son palmarès dont : Red Solo Cup, I Wanna Talk About Me et Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American).