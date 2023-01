Dans un bilan publié jeudi, Hydro-Québec a annoncé que les travaux liés à la tempête du temps des Fêtes avaient coûté 55 M$.

La tempête qui avait fait rage du 23 décembre au matin jusqu’au 25 décembre avait causé 7500 pannes et touché quelques 640 000 clients.



Au plus fort de l’événement, 380 000 clients ont été privés d’électricité. Cependant, 85% d’entre eux étaient rebranchés 63 heures après.

Les travaux ont nécessité l’apport de 1200 employés pendant huit jours. Pour atteindre certaines zones difficiles d’accès, ceux-ci ont parfois eu à recourir à l’utilisation de motoneiges et de raquettes.

Les monteurs de ligne ont travaillé un total de 160 000 heures, alors que plus de 500 poteaux et plus de 530 transformateurs ont dû être remplacés.

63 kilomètres de fils électriques ont également eu à être installés.

Hydro-Québec a mentionné que pour diminuer les probabilités de coupures lors d’événements météorologiques d’envergure, la société d’État menait des travaux de maîtrise de la végétation, qui consistent notamment à couper les branches susceptibles de tomber sur les fils électriques. «Au cours des dernières années, nous avons doublé nos investissements en la matière, qui ont atteint 100 M$ l'an dernier», peut-on lire dans un communiqué envoyé par Hydro-Québec.

«La période des Fêtes est sans aucun doute un des pires moments de l'année pour être privé d'électricité. Nous en avons conscience et c'est pourquoi nous avons retroussé nos manches et travaillé sans relâche jusqu'à ce que tous les foyers soient rebranchés», a déclaré la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu.