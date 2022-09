L'ouragan Ian a commencé à matraquer la pointe ouest de Cuba mardi, et plus rien ne semble pouvoir l'empêcher de passer à la catégorie 4 avant de frapper la Floride mercredi.

Ian était devenu un ouragan majeur de catégorie 3 en début de journée.

La tempête a touché terre à 4h30, heure de Montréal, mardi dans la province cubaine de Pinar del Río, où les autorités ont mis en place 55 abris, mobilisé le personnel d'urgence et pris des mesures pour protéger les cultures dans la principale région productrice de tabac de Cuba. Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a prévenu que la côte ouest de l'île pourrait voir jusqu'à 4,3 mètres d'onde de tempête.

«Cuba s'attend à des vents extrêmes de force ouragan ainsi qu'à des ondes de tempête potentiellement mortelles et à de fortes pluies», a expliqué Daniel Brown, le spécialiste principal du Centre national des ouragans, à l'Associated Press.

Après avoir traversé Cuba, Ian devait se renforcer davantage sur les eaux chaudes du golfe du Mexique avant d'atteindre la Floride dès mercredi sous la forme d'un ouragan de catégorie 4 avec des pointes de vent à 225 km/h.

Des vents ayant la force d'une tempête tropicale devraient être ressentis en fin de journée mardi en Floride.

«En ce moment, nous nous concentrons sur le centre ouest de la Floride comme zone principale de l'impact», a expliqué mardi à l'Associated Press le spécialiste des ouragans Andy Latto.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a dit que quelque 2,5 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Il a prévenu que de vastes dégâts matériels sont anticipés, peu importe où Ian touchera terre. Il a demandé à la population de se préparer à des pannes de courant et de s'écarter de la trajectoire de la tempête.

«Quand on parle d'ondes de tempête (de deux mètres), ce n'est pas quelque chose que tu veux affronter, a-t-il dit mardi. Dame Nature est une adversaire féroce.»

Le Centre national des ouragans a élargi son avertissement d'ouragan pour englober Bonita Beach, Tampa Bay et Anclote River. Fort Myers est aussi dans la zone d'ouragan, et Tampa et St. Petersburg pourraient être frappées par un premier ouragan majeur depuis 1921.

«S'il vous plaît, traitez cette tempête avec sérieux. C'est la vraie affaire. Ce n'est pas un exercice», a déclaré lundi le directeur de la gestion des urgences du comté de Hillsborough, Timothy Dudley, lors d'une conférence de presse sur les préparatifs de la tempête à Tampa.

Ian ne s'attardera pas sur Cuba, mais ralentira sur le golfe du Mexique, s'élargissant et se renforçant, «ce qui aura le potentiel de produire des impacts importants de vent et d'ondes de tempête le long de la côte ouest de la Floride», a expliqué le centre américain des ouragans.

Une onde de tempête allant jusqu'à 3 mètres d'eau de mer est possible. Il pourrait tomber entre 40 et 60 centimètres de pluie en certains endroits, soit assez d'eau pour inonder les communautés côtières.

Jusqu'à 300 000 personnes pourraient être évacuées des zones basses du seul comté de Hillsborough, a précisé l'administratrice du comté, Bonnie Wise. Certaines de ces évacuations commençaient lundi après-midi dans les zones les plus vulnérables, avec des écoles et d'autres endroits ouverts comme abris.

«Nous devons tout faire pour protéger nos résidants. Le temps presse», a ajouté Mme Wise.

Un responsable du comté a prévenu que personne n'ira au secours des résidants qui auront choisi de ne pas évacuer.

Le comté de Lee, qui englobe la ville de Fort Myers, a ordonné des évacuations obligatoires mardi matin, notamment pour Fort Myers Beach, Sanibel et Bonita Beach, qui comptent environ 250 000 habitants.

«Ceux qui décident de ne pas partir le font à leurs propres risques, a dit tôt mardi le directeur du comté de Lee, Roger Desjarlais. La meilleure chose à faire est de partir. Avec l'onde de tempête dont nous parlons, les îles pourraient être inondées et c'est un endroit dangereux. La loi ne nous permet pas d'expulser les gens des îles, mais nous leur recommandons fortement de s'en aller.»

Les Floridiens ont fait la queue pendant des heures à Tampa pour ramasser des sacs de sable et nettoyer les étagères des magasins d'eau en bouteille. Le gouverneur DeSantis a annoncé que l'État avait suspendu les péages autour de la région de Tampa Bay et mobilisé 5000 soldats de la garde nationale de l'État de Floride, et 2000 autres en attente dans les États voisins.

Le président Joe Biden a également déclaré une urgence, autorisant le département de la Sécurité intérieure et l'Agence fédérale des situations d'urgence à coordonner les secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour protéger les vies et les biens. Le président a reporté un voyage prévu mardi en Floride à cause de la tempête.

En jouant la sécurité, la NASA prévoyait de faire rouler lentement sa fusée lunaire de la rampe de lancement à son hangar du Kennedy Space Center, ajoutant des semaines de retard au vol d'essai.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont annoncé lundi soir que l'équipe de football délocalisait les entraînements dans la région de Miami en vue du match du week-end prochain contre les Chiefs de Kansas City. Les Buccaneers ont précisé que l'équipe quitterait Tampa mardi.

Des inondations soudaines et des vents dévastateurs étaient prévus pour une toute la péninsule de Floride, et de fortes pluies étaient possibles pour le sud-est des États-Unis plus tard cette semaine.