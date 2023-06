Une veille d'ouragan a été lancée pour Sainte-Lucie jeudi, au moment où la tempête tropicale Bret fonçait sur l'est des Caraïbes avec une puissance frôlant celle d'un ouragan.

Bret se trouvait jeudi matin à 265 kilomètres à l'est de la Barbade et glissait vers l'ouest à 24 kilomètres/heure. La tempête générait des vents soutenus de 110 kilomètres/heure, au seuil des vents de 119 kilomètres/heure qui en feraient un ouragan de catégorie 1.

Des aéroports, des commerces, des écoles et de bureaux ont fermé leurs portes à Sainte-Lucie et à la Dominique, en réponse aux météorologues qui mettaient en garde contre des pluies diluviennes, des glissements de terrain et des inondations.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour la Dominique, Sainte-Lucie et la Dominique, pendant que la Barbade et Saint-Vincent-et-les Grenadines étaient sous le coup d'une veille de tempête tropicale. L'est des Caraïbes devrait commencer à ressentir l'impact de la tempête tard jeudi soir, selon le Centre national des ouragans à Miami.

Environ 25 centimètres de pluie sont attendus entre la Guadeloupe et Saint-Vincent-et-les Grenadines, y compris à la Barbade, selon le centre des ouragans. Des vagues de quatre mètres sont aussi redoutées en Guadeloupe, selon les météorologues locaux.