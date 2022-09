La tempête tropicale Fiona est sur le point de menacer les îles Vierges et Porto Rico ce week-end.



La sixième tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique s’est formée mercredi soir et le National Hurricane Center des États-Unis a émis des veilles de tempête tropicale pour les îles les plus à l’est des Caraïbes.

Les personnes aux îles Sous-le-Vent, aux îles Vierges et à Porto Rico devraient surveiller les progrès de ce système, a indiqué le centre.

À 8 h HAE jeudi, Fiona se déplaçait à 20 km/h avec des vents maximums soutenus d’environ 85 km/h, ont précisé les prévisionnistes. Peu de changement de force est prévu au cours des prochains jours.

Fiona était située à environ 875 kilomètres à l’est des îles Sous-le-Vent, et des veilles de tempête tropicale ont été émises pour Saba et Saint-Eustache, Saint-Martin, Antigua, Barbuda, Saint-Christophe, Nevis, Montserrat et Anguilla, selon les météorologues.

Fiona devrait produire des précipitations totales de 75 à 150 mm avec des quantités isolées plus élevées dans le nord des îles Sous-le-Vent, les îles Vierges britanniques et américaines, Porto Rico et l’est d’Hispaniola, soit la République dominicaine. La houle de l’océan devrait commencer à affecter le nord des îles Sous-le-Vent d’ici tôt vendredi, provoquant des vagues et des courants potentiellement mortels.