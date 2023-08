La tempête tropicale Franklin a provoqué mercredi de fortes inondations et des glissements de terrain en République dominicaine après avoir touché terre dans la région sud du pays, tuant au moins un bénévole de l'agence de défense civile du pays.

Franklin devait tourbillonner au-dessus de l'île d'Hispaniola, partagée par la République dominicaine et Haïti, pendant la majeure partie de la journée de mercredi. Les météorologues prévoyaient jusqu'à 30 cm de pluie en République dominicaine, avec un maximum de 41 cm pour l'ouest et le centre du pays. En Haïti, on prévoyait jusqu'à 10 cm de pluie, mais près de 20 cm pour l'est du pays.



La Défense civile a identifié le bénévole tué comme étant Carlos Marino Martinez, affirmant qu'il était mort dans la ville de San Cristobal alors qu'il se rendait à son travail. Les responsables n'ont pas fourni plus de détails. Deux femmes ont également été transportées à l'hôpital avec des blessures à la suite d'un glissement de terrain dans cette ville, ont indiqué les autorités.

La population de la République dominicaine était invitée mercredi à ne pas sortir. Plus de 200 personnes se trouvaient dans des refuges, et les responsables des opérations d'urgence ont déclaré qu'ils recherchaient un homme de 54 ans souffrant de problèmes de santé mentale, porté disparu après avoir sauté dans un ruisseau mardi soir.

Pendant ce temps, les autorités de Porto Rico, l'île voisine qui a également été touchée par la pluie de Franklin, recherchaient deux plongeurs portés disparus au sud du territoire américain dans les eaux agitées par la tempête.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a prévenu mercredi qu'environ 125 000 personnes en République dominicaine vivent dans des zones «extrêmement vulnérables aux glissements de terrain et aux crues soudaines parce qu'elles vivent dans des établissements pauvres et surpeuplés près des rivières, des ruisseaux et des lagons».

Mercredi après-midi, la tempête était centrée à environ 65 km au sud de Puerto Plata, en République dominicaine, selon le Centre national des ouragans de Miami. Les vents pouvaient atteindre 65 km/h, avec des rafales plus fortes, et la tempête se déplaçait vers le nord à 20 km/h. Les rivières gonflaient déjà dans le pays, dont une à Barahona.

Haïti déjà très vulnérable

Pendant ce temps, la tempête tropicale Harold s'est transformée en dépression tropicale, mardi soir, après avoir touché terre dans le sud du Texas, apportant des vents violents et de la pluie, laissant des milliers de foyers sans électricité.

Dans les Antilles, les responsables étaient particulièrement préoccupés par l'impact de Franklin sur Haïti, pays sujet à des inondations catastrophiques compte tenu de la grave érosion du pays.

«Haïti est l'un des pays les plus vulnérables au monde face aux effets des conditions météorologiques extrêmes», a déclaré Jean-Martin Bauer, directeur du PAM pour Haïti. En juin, un puissant orage qui a déclenché de fortes pluies a fait plus de 40 morts dans le pays.

Le premier ministre, Ariel Henry, a exhorté mardi les Haïtiens à s'approvisionner en eau, en nourriture et en médicaments. En Haïti, plus de 200 000 personnes ont été déplacées à cause de la violence des gangs ces dernières années.

En République dominicaine, les autorités ont fermé des écoles, des agences gouvernementales et plusieurs aéroports, et au moins 25 des 31 provinces du pays sont en alerte rouge. Mercredi matin, plus de 40 aqueducs étaient hors service en raison de fortes pluies, affectant plus de 830 000 clients.

Des inondations avaient déjà été signalées mardi dans la capitale, Saint-Domingue, et au-delà, où les habitants se préparaient à de fortes pluies.

Franklin est la septième «tempête nommée» de la saison des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étend du 1er juin au 30 novembre. Une huitième tempête nommée, Gert, s'est dissipée mardi.