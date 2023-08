Le Centre canadien de prévision des ouragans indique que la tempête tropicale Franklin, qui devait initialement toucher certaines parties du sud-est de Terre-Neuve cette semaine, se déplace plus au sud et plus lentement que prévu initialement, ce qui l'éloigne davantage des côtes de la province.

Le centre affirme que Franklin pourrait paître dans le district marin du sud des Grands Bancs, mais que ces probabilités diminuent.

Malgré le changement de trajectoire de la tempête, le centre affirme que le Canada atlantique devrait encore se préparer à de fortes pluies de mercredi à vendredi.

L'organisme indique que les houles océaniques devraient entraîner de fortes vagues sur certaines parties des côtes de la Nouvelle-Écosse et du sud de Terre-Neuve d'ici mercredi, surtout maintenant que Franklin devrait atteindre, pour une courte période, une intensité de catégorie 4 lors de son voyage vers le nord.