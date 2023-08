La tempête tropicale Hilary a inondé des rues de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique, avec des eaux de crue mortelles dimanche, avant de se déplacer dans le sud de la Californie, où elle a inondé les routes et abattu des arbres.

Les météorologues ont confirmé qu’Hilary était la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, entraînant des crues soudaines, des glissements de terrain, des vents violents, des pannes de courant et le potentiel de tornades isolées.

Hilary a touché terre le long de la côte mexicaine dans une zone peu peuplée à environ 250 kilomètres au sud d'Ensenada.

Au moins neuf millions de personnes étaient sous surveillance et avertissements d'inondation soudaine en lien avec la tempête, alors que de fortes pluies tombaient sur le sud de la Californie.

De la boue et des rochers se sont déversés sur les autoroutes, les systèmes de drainage ont été submergés par l'eau et des branches d'arbres sont tombées de San Diego à Los Angeles.

Des dizaines de voitures ont été piégées dans les eaux de crue à Palm Springs et dans les communautés désertiques environnantes de la vallée de Coachella.

Le bureau de Los Angeles du Service météorologique national des États-Unis a rapporté dimanche soir sur X que «de très fortes pluies» se poursuivaient dans une grande partie des comtés de Los Angeles et de Ventura. Plus de 150 millimètres de pluie ont été mesurés à Leona Valley et à Lewis Ranch, a ajouté l'agence fédérale, exhortant les gens à ne pas circuler sur les routes.

Le district scolaire unifié de Los Angeles, la deuxième commission scolaire en importance aux États-Unis, a annoncé que toutes les écoles seraient fermées lundi.

«On ne peut pas compromettre la sécurité d'un seul enfant ou d'un employé, et notre incapacité à inspecter les bâtiments, notre incapacité à déterminer l'accès aux écoles, nous empêche d'ouvrir des écoles», a expliqué le surintendant Alberto Carvalho lors d'une conférence de presse.

Les écoles de San Diego, quant à elles, ont reporté la rentrée scolaire à mardi.

Le plus grand danger: l’eau

Hilary pourrait frapper d'autres États de l’Ouest des États-Unis, alors qu’il y a de bonnes chances que la tempête se dirige vers le Nevada, l'Oregon et l'Idaho. Hilary devait rester une tempête tropicale dans le centre du Nevada, tôt lundi, avant de commencer à faiblir.

Dimanche soir, Hilary s'était déplacée au-dessus de San Diego et se dirigeait vers le nord. Vers midi, des vents maximums soutenus de 97 km/h ont été mesurés.

Le directeur du Centre national des ouragans, Michael Brennan, a expliqué que même si Hilary s'était affaiblie, c'est l'eau, et non le vent, que les gens devraient surveiller le plus — certaines régions pourraient recevoir autant de pluie en quelques heures qu'elles en reçoivent généralement en un an.

«Vous ne voulez pas conduire, essayer de traverser des routes inondées en véhicule ou à pied», a prévenu M. Brennan lors d'un point de presse depuis Miami.

Les villes mexicaines d'Ensenada et de Tijuana ont fermé toutes les plages et ouvert une dizaine d'abris dans les complexes sportifs et les bureaux gouvernementaux.

Une personne s'est noyée samedi dans la ville mexicaine de Santa Rosalia lorsqu'un véhicule a été emporté par un ruisseau. Les secouristes ont sauvé quatre autres personnes.

Les troupes de l'armée mexicaine se sont déployées à travers Mulege, où certains des pires dégâts se sont produits samedi sur le côté est de la péninsule de Baja.

Les soldats ont utilisé des camions à benne pour aider à nettoyer des tonnes de rochers et de terre qui obstruaient les rues et les routes qui se sont transformées en torrents déchaînés la veille.

Les lignes électriques ont été renversées dans de nombreux endroits et le personnel d'urgence s'est efforcé de rétablir le courant le plus rapidement possible.

L’état d’urgence en Californie

M. Brennan a noté que les précipitations pourraient atteindre les 150 millimètres de pluie dans de nombreuses régions. Les météorologues ont également averti que la tempête pourrait déverser jusqu'à 250 millimètres — l'équivalent d'un an de pluie — dans certaines zones isolées.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence.

L'Agence fédérale de gestion des urgences a assuré qu'elle avait des responsables à l'intérieur du bureau de préparation aux situations d'urgence de Californie et des équipes en attente avec de la nourriture, de l'eau et d'autres biens essentiels.

Les autorités de Los Angeles se sont empressées de faire sortir les sans-abri des rues et de les placer dans des refuges. Les autorités ont ordonné la fermeture de toutes les plages de l'État dans les comtés de San Diego et d'Orange.

Dans toute la région, les municipalités ont manqué de sacs de sable gratuits et les étagères des épiceries se sont vidées. Le parc national de Joshua Tree, en Californie, la réserve nationale de Mojave et le parc national de la vallée de la mort ont été fermés.

Au Nevada, le gouverneur Joe Lombardo a aussi déclaré l'état d'urgence et mobilisé 100 soldats de la Garde nationale pour aider à résoudre les problèmes liés aux inondations qui sont attendues dans l'ouest des comtés de Clark et Nye, ainsi que dans le sud du comté d'Esmeralda. En Arizona, les rafales se sont approchées des 97 km/h dans le comté de Yuma, où les autorités ont distribué des milliers de sacs de sable.

«J'exhorte tout le monde, tout le monde sur le chemin de cette tempête, à prendre des précautions et à écouter les conseils des autorités nationales et locales», a déclaré le président américain Joe Biden.

Plus tard, M. Biden a ajouté dans un communiqué qu'il était informé en continu du parcours de la tempête et qu'il était prêt à fournir une aide fédérale.