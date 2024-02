Les visiteurs de la tour Eiffel ont été refoulés lundi en raison d'une grève liée à une mauvaise gestion financière sur l'un des sites les plus visités au monde.

Un panneau en anglais a été affiché à l'entrée, où l'on pouvait lire: «En raison de la grève, la tour Eiffel est fermée. Nous nous excusons».

Le monument extrêmement populaire de 300 mètres du centre de Paris a vu le nombre de visiteurs monter en flèche à l'approche des Jeux olympiques d'été dans la capitale française.

Les touristes prévoyant visiter la tour Eiffel lundi ont été avertis des perturbations en plusieurs langues sur son site internet. Il est conseillé aux visiteurs de consulter le site internet avant de se rendre au monument ou de reporter leur voyage. Les propriétaires de billets électroniques ont été invités à vérifier leur boîte de réception au préalable.

La tour Eiffel est généralement ouverte 365 jours par an, mais elle est parfois touchée par des grèves. En décembre, elle a été fermée aux visiteurs pendant une journée entière lors des vacances de Noël et du Nouvel An en raison d’une grève liée aux négociations contractuelles.

Stéphane Dieu, du syndicat CGT, qui représente une grande partie des salariés de la tour Eiffel, a déclaré que la grève de lundi visait à une augmentation des salaires proportionnelle aux recettes provenant de la vente des billets et à un meilleur entretien du monument, propriété de la municipalité de Paris.