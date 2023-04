La traditionnelle manifestation du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, adopte le thème de l’inflation cette année. « On ne profite pas de l’inflation, nous. »

Alors que plusieurs travailleurs se plaignent du fait que les augmentations de salaire reçues ne suivent pas la hausse du coût de la vie, la Coalition 1er mai a jugé bon d’adopter ce thème de l’inflation pour illustrer les besoins des travailleurs et leur frustration.

« L’inflation, elle vient toucher le droit de se nourrir, le droit à la mobilité, le droit à un logement », a fait valoir en entrevue mercredi Jérémie Dhavernas, coporte-parole de la manifestation, au nom du Mouvement action chômage de Montréal.

« Les gens sont fatigués, les gens sont en colère; ils subissent vraiment le poids de l’inflation. Alors je pense que le thème aussi est assez mobilisateur », a affirmé M. Dhavernas.

La Coalition 1er mai regroupe non seulement des organisations syndicales, mais aussi des organisations étudiantes et communautaires.

Les organisateurs estiment que les gouvernements fédéral, provincial et municipaux peuvent en faire davantage pour atténuer les effets de l’inflation sur les travailleurs et les plus démunis.

« Ah oui! Nous, on croit très fort en un filet social, en des services publics forts, en des programmes sociaux forts. Il y a moyen de réguler la flambée des prix, de venir réguler le marché privé, notamment pour l’alimentation », ajoute M. Dhavernas.

Cette Journée internationale des travailleuses et des travailleurs se tiendra aussi alors qu’une importante grève a cours au pays, dans la fonction publique fédérale et à l’Agence du revenu du Canada, et que les secteurs public et parapublic du Québec sont également en négociation pour le renouvellement de leurs conventions collectives.

La marche commencera le lundi 1er mai au parc du Souvenir, au métro Verdun, à 17 h 30, pour se terminer au parc Madeleine-Parent, au métro Charlevoix.

« Le Sud-Ouest est un endroit emblématique à Montréal: Saint-Henri, Pointe Saint-Charles, Verdun, Petite-Bourgogne. Ce sont des quartiers ouvriers, à la base. Ce sont des quartiers où les luttes des travailleurs et des travailleuses ont été très importantes dans les dernières décennies », a expliqué M. Dhavernas.