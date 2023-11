Le Hamas et Israël ont libéré davantage d'otages et de prisonniers au cours du cinquième jour de la trêve, alors que les médiateurs internationaux au Qatar s'efforçaient de prolonger le cessez-le-feu. Les États-Unis ont exhorté Israël à mieux protéger les civils palestiniens à Gaza, s’il tient sa promesse de reprendre la guerre.



Lors du plus récent échange de la trêve, qui a débutée vendredi, Israël a déclaré que 10 de ses citoyens et deux ressortissants thaïlandais ont été libérés par le Hamas et renvoyés en Israël. Peu de temps après, Israël a libéré 30 prisonniers palestiniens. La trêve devrait prendre fin après un nouvel échange mercredi soir.

Pour la première fois, Israël et le Hamas se sont mutuellement accusés d'un échange de tirs entre troupes et militants dans le nord de Gaza. Rien n’indique que cela mettrait en danger la trêve, qui a permis à l’aide humanitaire d’affluer vers Gaza.

Le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine, William Burns, et David Barnea, qui dirige l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, étaient au Qatar, un médiateur clé avec le Hamas, pour discuter de la prolongation du cessez-le-feu et de la libération d'otages supplémentaires, a déclaré un diplomate sous le couvert de l'anonymat, en raison de la sensibilité des pourparlers.

L'accord de deux jours supplémentaires de cessez-le-feu a fait naître l'espoir de nouvelles prolongations, qui permettraient également d'augmenter l'aide à Gaza, frappée par des semaines de bombardements israéliens et une offensive terrestre qui ont chassé les trois quarts des 2,3 millions d'habitants.

Les parties ont convenu de prolonger la trêve jusqu'à mercredi, mais Israël a promis à plusieurs reprises de reprendre la guerre avec «toute la force» pour détruire le Hamas une fois qu'il sera clair qu'aucun autre otage ne sera libéré selon les termes de l'accord actuel.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, devrait se rendre dans la région plus tard cette semaine pour la troisième fois depuis le début de la guerre et devrait faire pression pour une prolongation de la trêve et la libération de davantage d’otages.

L’administration Biden a déclaré à Israël qu’elle devait éviter «d’autres déplacements importants» et des pertes massives parmi les civils palestiniens si elle reprenait l’offensive, et qu’elle devait opérer avec plus de précision dans le sud de Gaza qu'elle ne l'a fait dans le nord, selon des responsables américains. Ces responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat, conformément aux règles de base établies par la Maison-Blanche.

Parallèlement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu de longue durée et à la libération de tous les otages, reflétant un large soutien international en faveur de l'arrêt du cycle de violence israélo-palestinien, qui est le plus meurtrier depuis des décennies.

Le Hamas et d'autres militants détiennent toujours environ 160 personnes, sur les 240 capturées lors de leur attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël qui a déclenché la guerre. C'est suffisant pour potentiellement prolonger la trêve de deux semaines supplémentaires dans le cadre de l'accord existant négocié par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, mais le Hamas devrait exiger beaucoup plus pour la libération des soldats captifs.

Israël s'est engagé à mettre fin au règne du Hamas à Gaza depuis 16 ans et à écraser ses capacités militaires. Cela nécessiterait presque certainement d’étendre l’offensive terrestre depuis le nord de Gaza – où des zones résidentielles entières ont été réduites en ruines – vers le sud, où des centaines de milliers de personnes déplacées se sont entassées dans des abris débordants des Nations Unies.

Israël impute l'augmentation du nombre de victimes au Hamas, accusant les militants d'utiliser des civils comme boucliers humains lorsqu'ils opèrent dans des zones résidentielles denses.

Otages et prisonniers libérés

Le dernier groupe d’otages israéliens libérés de Gaza – neuf femmes et une jeune fille de 17 ans – a été transporté par avion vers des hôpitaux en Israël, a indiqué l’armée israélienne. Les otages ont été remis dans une rue bondée de citoyens qui les applaudissaient, peut-on voir dans une vidéo de l'Associated Press. La jeune fille de 17 ans a été vue marchant aux côtés de militants du Hamas jusqu'à un véhicule de la Croix-Rouge, avec son petit chien à poil blanc nommé Bella.

La libération des otages mardi a porté à 60 le nombre d'Israéliens libérés pendant la trêve. Vingt et un otages supplémentaires – 19 Thaïlandais, un Philippin et un Russe-Israélien – ont été libérés dans le cadre de négociations séparées depuis le début de la trêve.

Avant la trêve, le Hamas a libéré quatre otages israéliens et l’armée israélienne en a sauvé un. Deux autres otages ont été retrouvés morts à Gaza.

Le dernier échange porte à 180 le nombre de femmes et d’adolescents palestiniens libérés des prisons israéliennes. La plupart sont des adolescents accusés d'avoir lancé des pierres et des objets incendiaires lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Plusieurs femmes libérées ont été reconnues coupables par des tribunaux militaires israéliens de tentative d'attaques meurtrières.

Les prisonniers sont largement considérés par les Palestiniens comme des héros résistant à l’occupation. Des centaines de Palestiniens ont accueilli les prisonniers libérés mardi, en Cisjordanie occupée.

Les otages libérés sont pour la plupart restés hors de la vue du public, mais des détails sur leur captivité ont commencé à être dévoilés.

Dans l’une des premières entrevues avec une otage libérée, Ruti Munder, 78 ans, a déclaré à la chaîne 13 de la télévision israélienne qu’elle avait d’abord été bien nourrie en captivité, mais que les conditions se sont détériorées. Elle a déclaré avoir été gardée dans une pièce « suffocante » et avoir dormi sur des chaises en plastique avec un drap pendant près de 50 jours.

Le nord de Gaza en ruines

Le cessez-le-feu a permis aux habitants restés dans la ville de Gaza et dans d'autres régions du nord de s'aventurer dehors pour constater les destructions et tenter de localiser et d'enterrer leurs proches. Des images du nord de Gaza, foyer de l’offensive terrestre israélienne, montrent presque tous les bâtiments endommagés ou détruits.

Un consortium humanitaire dirigé par l'ONU estime que plus de 234 000 maisons ont été endommagées à travers Gaza et 46 000 ont été complètement détruites, ce qui représente environ 60 % du parc immobilier du territoire, qui abrite quelque 2,3 millions de Palestiniens. Dans le nord, la destruction des habitations et des infrastructures civiles «compromet sérieusement la capacité à répondre aux besoins fondamentaux nécessaires à la vie», a-t-il déclaré.

Plus de 13 300 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, dont environ les deux tiers sont des femmes et des mineurs, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de différence entre civils et combattants. Plus de 1 200 personnes ont été tuées du côté israélien, pour la plupart des civils tués lors de l’attaque initiale.

Au moins 77 soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre israélienne. Israël affirme avoir tué des milliers de militants, sans fournir de preuves.

Le bilan du côté palestinien est probablement beaucoup plus lourd, car le ministère de la Santé n'a pu mettre à jour son décompte que sporadiquement depuis le 11 novembre, en raison de l'effondrement du secteur de la santé dans le nord. Il indique également que des milliers de personnes sont portées disparues et pourraient être piégées ou mortes sous les décombres.

Craintes pour le sud

Les bombardements et l'offensive terrestre d'Israël ont déplacé plus de 1,8 million de personnes, soit près de 80 % de la population de Gaza, la plupart ayant cherché refuge dans le sud, selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Les troupes israéliennes ont interdit aux gens de retourner dans le nord pendant le cessez-le-feu.

Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les écoles et autres établissements gérés par l’ONU, nombre d’entre elles étant obligées de dormir dans la rue à cause de la surpopulation. On ne sait pas exactement où ils iraient si Israël étendait ses opérations terrestres, car l’Égypte a refusé d’accepter des réfugiés et Israël a fermé sa frontière.

L'ONU affirme que la trêve a permis d'augmenter la livraison de nourriture, d'eau et de médicaments pour atteindre le plus grand volume depuis le début de la guerre, et d'apporter du carburant dont les maisons, les hôpitaux et les usines de traitement d'eau ont désespérément besoin. Mais les 160 à 200 camions par jour représentent encore moins de la moitié de ce que Gaza importait avant les combats, même si les besoins humanitaires ont explosé. Quatre jours après le début de la trêve, les habitants attendaient encore des heures pour acheter du gaz et du combustible pour cuisiner.

Juliette Toma, porte-parole de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que les gens viennent dans les refuges pour demander des vêtements, des matelas et des couvertures, et que certains dorment dans des véhicules endommagés.

«Les besoins sont énormes», a-t-elle déclaré à l'Associated Press.

«Ils ont tout perdu et ils ont besoin de tout.»