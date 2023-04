L'UNICEF affirme que la perception du public quant à l'importance de la vaccination des enfants a diminué de 8 % au Canada depuis le début de la pandémie.

Le rapport La Situation des enfants dans le monde 2023 publié par l'agence indique que la confiance dans la vaccination infantile contre des maladies telles que la rougeole, la polio et le tétanos a diminué dans 52 des 55 pays à l'étude.



Dans la plupart des pays, y compris le Canada, les personnes âgées de moins de 35 ans étaient plus susceptibles d'être moins convaincues de l'importance de faire vacciner leurs enfants après le début de la pandémie.

Le rapport indique que la proportion de Canadiens qui croient que la vaccination des enfants est importante est passée de 90 % à 82 %au cours des trois dernières années.

«Nous sommes en état d'alerte rouge en ce qui concerne la santé des enfants. Au Canada et dans le monde entier, une action plus résolue est nécessaire afin de relever la couverture vaccinale chez les enfants et éviter que la confiance à l'égard de la vaccination ne s'érode davantage», a déclaré David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

«Le moment est venu de rétablir l'immunité, à défaut de quoi plus d'enfants mourront de maladies pourtant faciles à prévenir, comme la rougeole, le tétanos et la poliomyélite», a-t-il prévenu.

La docteure Cora Constantinescu, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques en Alberta, affirme que les résultats de l'UNICEF sont importants.

Elle reconnaît que l'hésitation à se faire vacciner et l'accès interrompu aux vaccins de routine ont été des problèmes au Canada pendant la pandémie.

Bien que plus de 80 % des Canadiens croient toujours que les vaccins sont importants, la Dre Constantinescu affirme que ce n'est pas suffisant pour atteindre un niveau confortable d'immunité collective contre les maladies infantiles évitables.

Elle confirme qu'il y a eu récemment des cas de rougeole, de coqueluche et de méningococcie dans diverses régions du Canada.