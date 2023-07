Près d'un tiers des Américains étaient soumis à des avis, des veilles et des avertissements de chaleur extrême, vendredi. La vague de chaleur accablante devrait s'aggraver ce week-end pour le Nevada, l'Arizona et la Californie.

Dans ces états, les températures de certaines parties du désert devraient monter en flèche et frôler les 49 degrés Celsius pendant la journée, et rester au-dessus de 32 degrés Celsius au courant de la nuit.

Sergio Cajamarca, sa famille et leur chien, Max, faisaient partie, vendredi, de ceux qui se sont alignés pour poser pour des photos devant le panneau emblématique de Las Vegas, «Welcome to Fabulous Las Vegas». La température dépassait déjà les 37 degrés Celsius en avant-midi.

«J'aime la ville, surtout la nuit. C'est juste la chaleur», a déclaré M. Cajamarca, 46 ans, un électricien originaire de Brooklyn Park, au Minnesota.

Sa fille, Kathy Zhagui, 20 ans, a proposé sa recette pour se rafraichir. «Probablement juste de l'eau, de la crème glacée, en restant à l'intérieur», a-t-elle énuméré.

Pendant ce temps, les médecins des urgences assistaient à un autre monde, alors que des ouvriers de la construction déshydratés, des résidents âgés évanouis et d'autres souffraient de l'intense vague de chaleur menaçant de battre le record absolu de la ville de 47 degrés Celsius ce week-end.

Les météorologues de Las Vegas ont averti la population de ne pas sous-estimer le danger.

«Cette vague de chaleur n'est pas la chaleur typique du désert en raison de sa longue durée, des températures diurnes extrêmes et des nuits chaudes. Tout le monde doit prendre cette chaleur au sérieux, y compris ceux qui vivent dans le désert», a déclaré le National Weather Service de Las Vegas, dans une publication sur le réseau social Twitter.

Vendredi a marqué, pour Phoenix, le 15e jour consécutif de températures égales ou supérieures à 43 degrés Celsius, dépassant les 46 degrés Celsius en fin d'après-midi, la mettant sur la bonne voie pour battre la plus longue période mesurée d'une telle chaleur. Le record est de 18 jours, enregistré en 1974.

«Ce week-end, il y aura certaines des conditions les plus graves et les plus chaudes que nous ayons jamais vues, a déclaré David Hondula, responsable de la lutte contre la chaleur dans la ville. Je pense que c'est le moment d'une vigilance maximale dans la communauté.»

Il était attendu que la chaleur se poursuive jusqu'à la semaine prochaine, alors qu'un dôme à haute pression se déplace vers l'ouest depuis le Texas.

«Nous avons maintenant beaucoup de maladies liées à la chaleur, beaucoup de déshydratation, d'épuisement causé par la chaleur», a déclaré le Dr Ashkan Morim, qui travaille aux urgences de l'hôpital Dignity Health Siena dans la banlieue d'Henderson, au Nevada.

Le Dr Morim a affirmé avoir soigné cette semaine des touristes qui ont passé trop de temps à boire au bord des piscines et qui se sont gravement déshydratés, un randonneur qui avait besoin de litres de liquide pour reprendre des forces, et un homme dans la soixantaine qui est tombé et qui est resté coincé pendant sept heures chez lui jusqu'à l'arrivée des secours.

L'homme avait maintenu le thermostat de sa maison à 27 degrés Celsius, préoccupé par sa facture d'électricité, la climatisation fonctionnant en permanence pour lutter contre les températures nocturnes élevées.

Les autorités régionales de santé publique à Las Vegas ont lancé jeudi une nouvelle base de données pour signaler les décès «causés par la chaleur» et «liés à la chaleur» dans la ville et dans les environs du comté de Clark, d'avril à octobre.

Le district de santé du sud du Nevada a rapporté que sept personnes étaient décédées depuis le 11 avril et qu'un total de 152 décès l'an dernier ont été déterminés comme étant liés à la chaleur.

Outre les casinos, les bibliothèques publiques climatisées, les halls des postes de police, d'autres lieux du Texas à la Californie prévoyaient d'être ouverts au public pour offrir un endroit frais au moins une partie de la journée.

Les températures plus près de la côte du Pacifique étaient moins élevées, mais ont tout de même fait passer une journée chaude aux personnes sur les lignes de piquetage dans la région de Los Angeles, où les acteurs ont rejoint les scénaristes dans des grèves contre les producteurs.

À Sacramento, le coup d'envoi de la foire de l'État de Californie a été donné par les organisateurs, qui ont annulé les courses de chevaux prévues en raison de craintes pour la sécurité des animaux.

Il a été rappelé aux employeurs que les travailleurs oeuvrant à l'extérieur doivent recevoir de l'eau, de l'ombre et des pauses régulières pour se rafraîchir.

Les propriétaires d'animaux ont été invités à garder leurs animaux principalement à l'intérieur.

Pendant ce temps, la saison des incendies de forêt s'intensifiait avec les conditions chaudes et sèches, une série d'incendies ayant éclaté à travers la Californie cette semaine, a déclaré Wade Crowfoot, secrétaire de la Natural Resources Agency, lors d'une conférence de presse.

Le changement climatique mondial « suralimente » les vagues de chaleur, a ajouté M. Crowfoot.