La victime de l’ex-député péquiste Harold LeBel a demandé mercredi la levée de l’ordonnance de non-publication concernant son identité.

«Je souhaite pouvoir discuter publiquement et ouvertement de mon expérience à travers le système de justice», écrit celle qui a été victime d’agression sexuelle en 2017, dans un document transmis à la Cour supérieure.



La victime ajoute qu’il s’agit d’un processus qui lui permettra de faire œuvre utile et de continuer à cheminer. «C’est en toute connaissance de cause que je fais le choix de demander son annulation. Il s’agit d’une décision bien réfléchie, éclairée et volontaire», poursuit-elle.

La demande de la victime sera traitée jeudi.

Harold LeBel, qui a été député de Rimouski entre 2014 et 2022, avait été condamné à huit mois de prison pour agression sexuelle en janvier dernier. Toutefois, il a été annoncé mercredi qu’il pourrait sortir de prison au quart de sa peine.

M. LeBel devra suivre certaines «conditions restrictives», incluant celle de ne pas communiquer avec la victime et ne pas faire référence à elle sur les réseaux sociaux. Il lui est aussi interdit de consommer de l'alcool ou «toute forme» de substance intoxicante.



Dans une décision rendue mardi, la Commission québécoise des libérations conditionnelles lui a accordé une sortie préparatoire à la libération conditionnelle. De plus, on lui accorde également la libération conditionnelle, à laquelle il est admissible à partir du 16 avril prochain.

Avec des informations d'Audrey Bonaque, Noovo Info.