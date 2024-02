La femme qui accuse Haydn Edmundson de l'avoir agressée sexuellement à bord d'un navire de la marine, en 1991, a raconté lundi avec émotion les événements dans une salle d'audience d'Ottawa, disant au juge qu'elle s'était figée et qu'elle ne pouvait pas se résoudre à appeler à l'aide.

«C'était un officier de haut rang. Quelles auraient été les conséquences si je criais, si je poussais, si je disais non, si je ne suivais pas les ordres ? » a-t-elle dit.

Haydn Edmundson, aujourd'hui vice-amiral à la retraite et ancien chef du personnel militaire, a plaidé non coupable à un chef d'accusation d'actes indécents et à un chef d'accusation d'agression sexuelle.

L'identité de la plaignante est protégée par une interdiction de publication.

Elle a témoigné lundi que le vice-amiral Edmundson était le navigateur et lieutenant-commandant à bord du navire où elle servait dans un grade subalterne.

Elle a parfois pleuré en se rappelant l'agression présumée, qui, selon elle, s'est produite dans la chambre de l'accusé, alors que tous deux n'étaient pas en service .

Elle a dit qu'elle prévoyait de retrouver un ami lorsque Haydn Edmundson l'a appelée dans sa chambre, qui était sombre. Elle a décrit se sentir obligée de suivre les ordres, même si elle n’était pas à l’aise. «Je savais que j'étais en danger», a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que M. Edmundson avait mis ses doigts sur ses lèvres et lui avait dit de se taire lorsque son amie viendrait la chercher. Elle a continué en expliquant qu'il l'avait ensuite complimentée et embrassée, avant de lui retirer ses vêtements et de la violer.

«C'est très flou, pour être honnête. Je me suis figée, a-t-elle raconté. J'avais l'impression de ne pas pouvoir réagir.»

Après l'agression, la plaignante a déclaré qu'elle avait pris une longue douche — ce qui n'était généralement pas autorisé à bord du navire — et qu'elle s'était dirigée vers sa couchette et avait pleuré.

Lorsqu'elle a finalement rencontré son amie, plus tard dans la soirée, elle ne savait pas comment expliquer où elle avait était, alors elle lui a dit qu'elle avait eu des relations sexuelles avec M. Edmundson et qu'elle ne voulait pas en parler.

Elle a témoigné en détail sur ce qu'elle et M. Edmundson portaient ce jour-là, où se trouvaient les dortoirs de M. Edmundson et où elle se trouvait dans la pièce au moment de l'agression.

Le vice-amiral a pris des notes et a parfois secoué la tête pendant son témoignage. Il a nié tout acte répréhensible.

Son avocat, Brian Greenspan, a commencé son contre-interrogatoire dans l'après-midi par des questions sur un recours collectif auquel la plaignante s'est joint.

Plus de 25 000 membres actuels et anciens des forces armées ont signé en faveur d'un procès, alléguant qu'ils avaient été victimes d'inconduite sexuelle alors qu'ils portaient l'uniforme.

La plaignante a déclaré avoir entendu parler de l’affaire par un ami en juillet 2020 et avoir décidé de demander une indemnisation.

«Je ne pouvais pas croire que je devais supporter ça»

En rédigeant sa déclaration pour le procès, elle a écrit avoir raconté à son amie ce qui s'était passé avec M. Edmundson. Elle a témoigné qu’elle n’en avait jamais parlé auparavant.

Plus tôt lundi, la plaignante a déclaré au tribunal que l'une de ses tâches à bord du navire consistait à réveiller les officiers, dont M. Edmundson, pour le quart de nuit.

Les agents ont dû remplir un formulaire pour demander un réveil. «Il a mis son nom dans le livre. Il savait que j'allais le réveiller», a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu'il avait commencé à dormir nu et que des parties de son corps étaient exposées lorsqu'elle venait le réveiller.

Une nuit, dit-elle, elle a trouvé M. Edmundson complètement découvert dans sa couchette. Elle a dit qu'elle était tellement en colère qu'elle a allumé les lumières de la pièce et lui a crié dessus.

«Je ne pouvais pas croire que je devais supporter ça», a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu'elle avait claqué la porte dans l'espoir de réveiller l'homme qui dormait dans la couchette au-dessus de lui. Elle n'a pas pu l'identifier au tribunal.

«Je suppose que mon intention était de faire du bruit, vous savez, pour que ça s'arrête», a-t-elle expliqué. Mais elle a déclaré qu'aucun agent n'était venu lui en parler par la suite et qu'elle n'avait pas signalé l'incident parce qu'elle pensait n'avoir aucun recours.

Quelques jours plus tard, a-t-elle continué, M. Edmundson l'a agressée sexuellement.

Le procès se déroule devant un tribunal civil devant le juge Matthew Webber.

M. Edmundson était l’un des nombreux militaires de haut niveau accusés d’inconduite sexuelle au début de 2021, déclenchant une crise qui a conduit à une enquête externe sur les forces armées. Il a quitté ses fonctions de chef du commandement du personnel militaire en mars 2021.

L'enquête menée par l'ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour a donné lieu à un rapport appelant à des changements radicaux dans la culture militaire.

Mme Arbour a recommandé au gouvernement fédéral de supprimer la compétence de l'armée sur les cas d'agression sexuelle et d'autres crimes connexes, et de transférer les cas au système de justice civile.

Le gouvernement n'a pas encore apporté de modifications législatives pour supprimer ces crimes de la loi sur la défense nationale, bien qu'il ait ordonné aux militaires de transférer les dossiers à la police civile.