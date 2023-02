Une vidéo d’une fourgonnette roulant sur une piste cyclable à Montréal a suscité plusieurs réactions et préoccupe des experts de la sécurité routière.

Gabriel Morissette a décidé de sortir son téléphone cellulaire et de filmer la scène lorsqu’il a vu une minifourgonnette Honda rouler un bon moment sur la piste cyclable située sur la rue Lajeunesse, située entre les rues Gounod et Villeray.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«La route était dégagée pour les automobilistes ce jour-là. La visibilité était aussi claire», raconte Gabriel Morissette.

Le professeur d’histoire vivant dans le quartier Villeray mentionne que depuis l’ouverture de la piste cyclable, un changement de comportement chez les automobilistes et les cyclistes a été remarqué.

M. Morissette dit se déplacer en vélo et a ajouté que la signalisation pourrait être meilleure dans le quartier, mais affirme que la majorité des voitures changent de voie dès qu’elles se retrouvent sur la piste cyclable.

«Plusieurs personnes qui font cette erreur ne conduisent pas tout le long sur la piste cyclable et reviennent rapidement sur la route», ajoute-t-il.

Le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Jean-Pierre Brabant a expliqué que les autorités ont vu la vidéo et tentent actuellement de retrouver le conducteur de la fourgonnette.

«Dès que nous serons en mesure de retrouver le conducteur, nous allons le rencontrer», a affirmé M. Brabant.

Les policiers détermineront ensuite si le conducteur mérite de recevoir une contravention, indique le porte-parole. Dans ce genre de scénario, le conducteur pourrait écoper d’une amende de 44 dollars.

«Ensuite, nous allons parler à la municipalité afin de vérifier si des modifications doivent être apportées afin d’améliorer la circulation et la piste cyclable», a ajouté M. Brabant.

Le porte-parole du SPVM a mentionné que cet évènement n’est pas un cas isolé dans la ville et que la police examine la signalisation et la configuration des routes pour voir si des décisions doivent être prises pour indiquer la présence des nouvelles pistes cyclables à Montréal.

«Ce n'est pas la première fois que nous voyons cela. Surtout en hiver avec les lignes.»

De son côté, M. Morissette croit que la signalisation est déjà appropriée, mais que davantage d’éducation est nécessaire afin que les conducteurs et les cyclistes comprennent leur rôle sur la route.

«Les infrastructures doivent être bien enseignées», a-t-il déclaré. «Nous avons besoin de pistes cyclables, mais elles doivent être bonnes et sûres. C'est aussi une question d'apprentissage. Il faut du temps pour que les gens s'habituent à ces infrastructures.»

La membre du comité de la Ville de Montréal Sophie Mauzerolle a souligné par voie de communiqué que l’évènement qui a été filmé est une chose «inacceptable».

«Le REV est une infrastructure afin d’assurer la sécurité des cyclistes et non un raccourci pour les voitures. Le comportement de ce conducteur est complètement inacceptable, dangereux et doit être vivement condamné. Nous travaillons pour rendre nos rues plus sécuritaires et de construire des infrastructures permettant d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route», a déclaré Mme Mauzerolle.