Le transporteur aérien WestJet a été la cible de critiques après qu'une vidéo du chef conservateur Pierre Poilievre faisant une annonce à bord d'un vol soit devenue virale sur les réseaux sociaux.

«Bonjour à tous, ici Pierre Poilievre, heureux de me joindre à vous pour un merveilleux vol WestJet de retour vers ma ville natale de Calgary», dit M. Poilievre sous les applaudissements dans la vidéo d'environ une minute qu'il a publiée lundi.

M. Poilievre y reprend ses lignes du moment. «Qui est prêt pour le gros bon sens?» lance-t-il aux passagers debout à l'avant en tenant d'une main le combiné du système de sonorisation qu'utilisent habituellement les agents de bord.

Le chef conservateur poursuit avec un message «de votre capitaine» qui vise à informer d'«un peu de turbulences, mais elles ne vont durer qu'environ deux ans lorsque vous aurez un tout nouvel équipage et pilote responsable de l'avion».

