La violence par arme à feu est en diminution dans la métropole québécoise. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique une baisse «globale» de 30% par rapport à l'année dernière.

La lutte contre la violence armée «n'est pas gagnée», a toutefois avoué le chef de la police Fady Dagher lors d'un point de presse sur la situation, jeudi. «Il s'agit d'un effort collectif», a ajouté M. Dagher, qui confirme que les efforts de la police sont et seront «intensifiés» en ce début de période estivale.

Pour les cinq premiers mois de l'année 2023, le SPVM rapporte 40 événements de décharge de décharge par arme à feu contre 58 à pareille date l'an dernier.

On dénombre 16 tentatives de meurtre alors qu'on en enregistrait 20 à pareille date en 2022. Finalement, trois homicides ont été commis par arme à feu alors que six personnes avaient été tuées par balle l'année passée.

«Du 1er janvier au 31 mai 2023, les différentes unités du SPVM ont effectué 120 arrestations en lien avec des événements impliquant des armes à feu. Un total de 367 armes à feu ont été saisies, dans le cadre d’enquêtes criminelles ou de patrouilles actives», a fait savoir le corps policier.

M. Dagher reste très prudent malgré la baisse «remarquable» de violence par armes à feu. «On a réglé un problème, mais on pourrait avoir d'énorme surprise pendant l'été, surtout au niveau du crime organisé. On sent qu'il y a des vengeances qui sont en train de se préparer», a-t-il expliqué, ajoutant qu'il y aurait des arrestations effectuées «dans les prochains mois».

Rappelons qu'un important personnage lié à la mafia a été criblé de balles en plein jour le 5 juin 2023. Selon la police, la tête de Francesco Del Balso avait été mise à prix par d'autres membres du crime organisé. Aucun suspect n'a été arrêté dans cette affaire.

Nouvelle approche

L'évolution de la stratégie du SPVM a permis le déploiement d'équipe constitué de policiers et de personnel civil aux expertises variées nommées «collectifs». Celles-ci permettent d'accentuer la prévention auprès de «des sujets présentant des comportements à risque élevé en lien avec la violence armée.»

À ce sujet, l’inspecteur David Shane a mentionné que ces équipes permettent de cibler des individus et prendre la meilleure solution afin de les sortir de leur «trajectoire criminelle». Finalement, le SPVM estime qu'avec cette nouvelle approche «décentralisée», il sera possible de faire baisser davantage que «des coups de feu soient tirés dans nos rues» et possiblement «sortir» les jeunes des milieux criminels.

Si la violence par armes à feu a diminué pour les premiers mois de 2023, la criminalité en générale a quant à elle augmenté en 2022 à Montréal. Le rapport annuel du SPVM déposé la semaine dernière confirmait que les infractions au Code criminel ont bondi de 13,6% en 2022, selon des données établies sur une moyenne des cinq dernières années.

Jeunes contrevenants

Le jeune âge des individus armés appréhendés par le SPVM au cours des derniers mois inquiète particulièrement M. Dagher.

«Certains des contrevenants qu'on a arrêtés sont des (délinquants) juvéniles, a-t-il témoigné. On parle entre 16 et 30 ans.»

La possession et l'utilisation d'armes à feu sont banalisées chez certains adolescents, a déploré le policier d'expérience?, ce qui nécessite des efforts supplémentaires en prévention.

«On peut travailler à court terme en arrêtant les jeunes qui sont armés, mais le SPVM doit penser à long terme, qu'on prépare la prochaine génération pour qu'elle ne tombe pas dans la violence», a-t-il affirmé.

En ce sens, le service a instauré en décembre dernier un programme de sensibilisation sous la forme d'équipes multidisciplinaires d'intervention dans les écoles (EMIE), qui ont depuis réalisé plus de 210 interventions, en se déplaçant notamment au moins 175 fois dans les établissements scolaires de la métropole, a précisé l'inspecteur David Shane.

«Nous avons aussi développé l'Unité sans violence Exprimez-vous auprès des jeunes de 5e et 6e année, où on les invite à adopter des comportements non violents et à dénoncer lorsqu'ils sont témoins ou victimes de violence», ajoute-t-il.