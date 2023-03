Le premier voyage officiel du président américain Joe Biden à Ottawa, cette semaine, devrait ramener dans le collimateur les dépenses militaires du Canada.

Les présidents américains exercent depuis longtemps des pressions sur le Canada afin qu'il augmente davantage ses budgets militaires. Le président démocrate Barack Obama l'avait fait très officiellement et sans détours dans un discours au Parlement en 2016.

De telles pressions sont exercées sur Ottawa alors que le Canada tire constamment de l'arrière par rapport à la plupart de ses alliés au chapitre des dépenses militaires, du moins en termes de pourcentage de son PIB national.

Des experts s'attendent à ce que le président Biden adopte la même rhétorique lors de sa très attendue visite dans la capitale nationale, jeudi et vendredi, en particulier à la lumière des événements actuels dans le monde.

Les observateurs soulignent ainsi l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les inquiétudes croissantes concernant une Chine de plus en plus ambitieuse, ce qui a conduit d'autres alliés tels que l'Allemagne à investir davantage dans leurs budgets militaires.

M. Biden devrait également faire écho aux récentes déclarations de l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, sur le besoin urgent de moderniser les défenses aériennes de l'Amérique du Nord — le NORAD.