Les Grands Prix de Formule 1 du Canada se suivent et se ressemblent pour Lance Stroll.

DOSSIER | Grand Prix du Canada

Le pilote québécois de l'écurie Aston Martin a réussi à remonter le peloton et à terminer en neuvième position, dimanche, sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Une pénalité avait relégué Stroll au 16e rang sur la grille de départ. Il est toujours parti en 16e ou 17e position au GP du Canada, mais a maintenant terminé trois fois en neuvième place (2017, 2019 et 2023) et une fois en 10e place (2022). Il a été contraint à l'abandon en 2018.

Stroll a donc reçu deux points pour ses efforts, dimanche. Il occupe toujours le huitième rang du classement des pilotes, avec 37 points.

«À la fin de la saison, quand vous regardez le classement du championnat des constructeurs, c'est souvent un ou deux points qui font la différence. C'est donc mieux que rien», a dit Stroll, cherchant à voir le verre à moitié plein.

Son coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso, a connu une meilleure journée, montant sur la deuxième marche du podium. Le pilote espagnol a six podiums à son palmarès en huit courses cette saison. Le meilleur résultat de Stroll est une quatrième position, obtenue au Grand Prix d'Australie.

«Je veux être aussi sur le podium, a reconnu Stroll. Mais il (Alonso) est vite. Il est confiant dans la voiture. Il fait un super travail. Je suis content pour l'équipe et lui. Il mérite ce podium.»

Stroll et le cirque de la F1 se déplaceront maintenant en Autriche, où sera présentée la prochaine course, le 2 juillet.

Une finale spectaculaire

Stroll a gagné deux positions dès le premier tour, mais il a retrouvé le 16e rang quand il a manqué de chance en passant aux puits tout juste avant la sortie de la voiture de sécurité lors du 11e tour.

Les stratégistes d'Aston Martin ont frappé un grand coup un peu plus tard. Stroll était toujours coincé en 16e position dans un long train allant de la 10e place à la 19e. En repassant plus tôt que ses rivaux dans les puits, il a pu exploiter la performance de sa voiture sur de nouvelles gommes sans trafic devant lui.

Cela lui a permis de gagner quatre positions sans avoir à effectuer de dépassements sur la piste.

«Je me sentais bien dans la voiture et la vitesse était bonne quand j'avais de l'air libre devant moi, a noté Stroll, alors qu'Aston Martin avait apporté plusieurs améliorations à ses voitures pour le week-end. Malheureusement, je me suis retrouvé souvent dans la circulation, dans un long train, et c'était difficile d'effectuer des dépassements.»

L'abandon de George Russell, de Mercedes, après 55 tours a placé Stroll en 11e position.

Une bataille à cinq s'est animée dans les derniers tours.

Alex Albon, de Williams, a joué les trouble-fête en protégeant sa septième place devant Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas et Stroll. Albon a été le seul pilote dans le milieu du peloton à effectuer un seul arrêt aux puits.

Stroll a tout juste réussi à dépasser Bottas à la ligne d'arrivée, le battant par trois centièmes de seconde, soit moins d'une demi-longueur de voiture.

«Mes pneus étaient finis, mais j'ai mis un peu de pression. Il (Bottas) a fait une erreur dans la dernière chicane. Il m'a bloqué un peu et j'ai eu une meilleure sortie de virage que lui. Je l'ai doublé à la fin», a raconté Stroll.

Stroll a donc franchi la ligne d'arrivée en 10e place. Il a gagné une autre position en raison d'une punition de cinq secondes contre Norris, de McLaren, pour conduite antisportive.

Norris a été puni pour avoir trop ralenti dans les puits et bloqué d'autres pilotes pendant son passage alors que la voiture de sécurité était en piste.

«Si je suis puni pour ça, j'aurais dû être puni plein de fois au cours des trois dernières années, comme tous les autres pilotes, a dit Norris, visiblement abasourdi par la décision des commissaires. Je n'ai rien fait de mal.»

Norris s'est finalement classé 13e, même s'il a croisé la ligne d'arrivée en neuvième position.

Après avoir été puni lors des qualifications, Stroll a donc profité de la punition d'un rival pour obtenir un point de plus au classement.

«Dans les circonstances, c'est mieux que rien d'avoir obtenu quelques points, a-t-il dit. Ça quand même été un week-end difficile, avec un peu de malchance hier (samedi) et aujourd'hui.»

«C'est un week-end comme ça. Il reste encore 14 courses jusqu'à la fin de la saison. Nous allons les aborder une à la fois», a-t-il conclu.