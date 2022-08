L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) réduira dès le 1er octobre le coût de plusieurs titres donnant notamment accès aux stations de métro de Laval et Longueuil.

Cette mise à jour des prix permettra une transition graduelle vers le plein tarif» en 2025, affirme l’ARTM dans un communiqué publié jeudi après-midi. Rappelons que le coût du passage d’une zone à l’autre est passé de 3,50 $ à 5,25 $ en juillet dernier lorsqu’est entrée en vigueur la deuxième phase de l’importante refonte tarifaire de l’ARTM.

Plusieurs usagers particulièrement provenant de Laval et Longueuil avaient alors dénoncé le changement. L’ARTM s’était défendue en rappelant que cette nouvelle tarification éviterait que des gens paient pour un titre de bus avec une société de transport, puis un titre de métro.





* Pour les 17 ans et moins et les 65 ans et plus détenteurs de carte OPUS avec photo. Crédit photo | ARTM

«On constate que la demande de déplacement sort de plus en plus du métro-boulot-dodo avec plus de déplacements atypiques et occasionnels», explique le directeur général de l'ARTM Benoît Gendron.

Le maire de Laval Stéphane Boyer soutient que cet incitatif «favorise l’accès à notre réseau de transport collectif» et aide à la lutte aux changements climatiques. «Il faut savoir que 70 % de nos GES sont issus de nos déplacements», a-t-il rappelé.

De son côté, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, parle d'une transition plus en «douceur» vers le nouveau cadre tarrifaire et affirme que la mesure offre plus d'«équité permettant de se réapproprier les transports collectifs.»