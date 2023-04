Le troisième lien entre Québec et Lévis sera finalement réservé au transport en commun, a appris Noovo Info.



À la lumière de la mise à jour des études sur l'achalandage sur le trafic entre les deux rives, la construction d’un tunnel autoroutier ne serait plus justifiée, notamment en raison d’une baisse marquée de la circulation depuis la pandémie.



L’aspect monétaire du projet a également pesé dans la balance.

Le projet pourrait maintenant recevoir du financement de la part du gouvernement fédéral, alors que ses infrastructures seraient réservées au transport en commun.

Il est toujours prévu qu’il s’agisse d’un tunnel sous-fluvial.

Le type de transport privilégié sera dévoilé lors d’une conférence de presse jeudi.

Les oppositions se réjouissent

Du côté de Québec solidaire (QS), la nouvelle est très bien accueillie. «Une belle victoire pour les gens de Québec et une excellente nouvelle pour tout le Québec! Pour la suite, on va juger l'arbre à ses fruits. La région de la capitale mérite un projet de transport collectif qui répond aux besoins et qui est appuyé par les experts», a réagi le responsable solidaire en matière de Transport, Etienne Grandmont.

Même son de cloche du côté du Parti québécois (PQ), qui juge la proposition similaire à la sienne. Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a indiqué qu'il collaborerait à la réalisation du projet via une publication sur Twitter.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc T anguay, juge quant à lui que la Coalition avenir Québec (CAQ) a «niaisé les gens de Québec». «Avec ce gouvernement caquiste, on a perdu cinq ans pour régler le problème de mobilité dans la Capitale-Nationale», a-t-il martelé sur les réseaux sociaux.

Ça fait 5 ans que la CAQ niaise les gens de Québec.



Aujourd'hui, on voit ce que vaut réellement la parole de François Legault.



Ardant défenseur du projet, le chef conservateur, Éric Duhaime, a vertement critiqué la décision du gouvernement. «La CAQ vient de trahir la confiance des gens de Québec. François Legault choisit les chroniqueurs de Montréal plutôt que les électeurs de Québec. Élus sur des mensonges, combien de députés caquistes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches vont maintenant quitter le caucus?» a-t-il lancé.

