Le jeune Belge Arnaud De lie se souviendra toute sa vie de sa première participation aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal (GPCQM).

Le coureur de 21 ans de l'équipe Lotto DSTNY a enlevé au sprint vendredi l'épreuve de Québec à sa première participation, signant ainsi une première victoire sur le World Tour.

De Lie s’est imposé devant Corbin Strong (Israël-Premier Tech) et Michael Matthews (Jayco Alula), un habitué des podiums aux GPCQM, lui qui a signé un doublé en 2018 avant de défendre son titre à Québec en 2019.

Le Wallon a franchi la distance en quatre heures, 47 minutes, 36 secondes (4:47:36). Les 40 premiers coureurs ont d'ailleurs obtenu ce même temps.

Le meilleur Canadien a été Guillaume Boivin (Israël-Premier Tech), 41e à huit secondes du vainqueur. Ses coéquipiers Michael Woods et Hugo Houle ont suivi aux 49e et 50e rangs, à 10 et 13 secondes du peloton de tête.

Woods, qui vise la victoire à Montréal, avait déclaré il y a quelques semaines que le parcours de l'étape de Québec était fait sur mesure pour son jeune coéquipier Strong. Il ne s'était pas trompé.

Vainqueur l'an dernier, le Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) a dû se contenter de la 54e place, à 22 secondes de De Lie.

Le plateau prendra la route de Montréal, où aura lieu la dernière étape américaine dimanche. Champion en titre, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) n'est pas inscrit à la compétition cette année. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) avait remporté l'édition précédente, en 2019.