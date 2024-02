Le bilan des victimes dans la bande de Gaza s'est alourdi à la suite des dernières frappes aériennes sur le territoire palestinien, où l'armée israélienne s'efforce d'éradiquer les dirigeants du Hamas et de détruire le groupe militant qui a attaqué le sud d'Israël il y a près de quatre mois.

Des frappes ont touché deux maisons et une mosquée dans le centre de Gaza dimanche, tuant 29 personnes et en blessant au moins 60 autres. Des frappes aériennes distinctes à Rafah, la ville la plus méridionale de l'enclave, ont tué deux enfants âgés de 12 et 2 ans, selon le bureau d'enregistrement de l'hôpital où les corps ont été transportés.

L'armée israélienne a annoncé avoir perquisitionné le quartier général de la brigade du Hamas dans la ville de Khan Younis, dans le sud du pays, et avoir trouvé ce qu'elle appelle du matériel d'entraînement pour l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël, notamment des «modèles simulant des portes d'entrée de kibboutzim israéliens, des bases militaires et des véhicules blindés de Tsahal».

Le Hamas et d'autres militants de Gaza détiennent des dizaines d'otages, après en avoir enlevé environ 250 lors de l'attaque qui a fait environ 1200 morts, pour la plupart des civils, et qui a déclenché l'offensive foudroyante d'Israël. Plus de 100 otages ont été libérés au cours d'une trêve d'une semaine en novembre, en échange de 240 prisonniers palestiniens.

La police israélienne a révélé que des agents avaient abattu un jeune Palestinien qui aurait tenté de les poignarder en Cisjordanie occupée.

La police a indiqué que la police des frontières paramilitaire effectuait un contrôle de sécurité de routine dans une zone située à l'est de Jérusalem lorsqu'un adolescent de 14 ans a prétendument sorti un couteau et tenté de poignarder les officiers. Les agents ont ouvert le feu, abattant l'adolescent, et n'ont pas été blessés, selon la police.

Sur les images de sécurité de l'incident diffusées par la police, on voit une personne s'approcher des agents et commencer à s'élancer vers l'un d'entre eux en faisant des gestes de poignardage. Alors que l'individu tente de s'enfuir, les policiers ouvrent le feu et le suspect tombe au sol.

La police a publié une photo d'un couteau de cuisine qui aurait été utilisé lors de la tentative d'agression. Elle a déclaré que l'adolescent était originaire de Jérusalem-Est, mais son nom n'a pas été dévoilé.

Les détracteurs d'Israël affirment que ses services de sécurité font un usage excessif de la force contre les suspects palestiniens, allégations qui se sont intensifiées au cours de la guerre menée par le pays contre le Hamas à Gaza. Israël a effectué des raids nocturnes en Cisjordanie pour réprimer les militants présumés.

À voir aussi : Dossier spécial Noovo Info | Comprendre la guerre Israël-Hamas

Les Palestiniens ont mené plusieurs attaques contre les forces de sécurité et les civils israéliens en Cisjordanie et en Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le mois dernier, une Israélienne a été tuée et 13 autres personnes blessées lors d'une attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche dans une banlieue au nord de Tel Aviv.

L'offensive israélienne à Gaza a fait 27 365 morts et plus de 66 000 blessés dimanche matin, selon le ministère de la Santé du territoire gouverné par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre les décès de civils et de combattants, mais indique que la plupart des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.