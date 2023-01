Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a indiqué que le bureau Justin Trudeau s'était excusé auprès de lui pour ne pas l'avoir informé d'une visite du premier ministre fédéral dans sa province cette semaine.

M. Trudeau était à Saskatoon lundi pour visiter une usine de transformation de métaux des terres rares en compagnie du maire de la ville, Charlie Clark. Toutefois, le premier ministre saskatchewanais ne figurait pas sur la liste des invités.

M. Moe s'est plaint sur Twitter, soulignant qu'il trouvait «décevant» de ne pas avoir reçu d'invitation à participer à l'événement, puisque son gouvernement et Ottawa ont des positions similaires sur le développement des minéraux critiques et des terres rares.

«Le gouvernement provincial n'a pas été invité à participer à l'événement pour des raisons que j'ignore. Est-ce que je me sens blessé? Non, certainement pas. Mais c'est une occasion ratée», a-t-il mentionné.

