C'est le 11 octobre que les Canadiens de Montréal entameront leur saison 2023-2024 dans la Ligue nationale de hockey (LNH). La chaîne RDS présentera 60 matchs du Tricolore sur ses ondes.

RDS, diffuseur francophone officiel des Canadiens, commencera sa programmation de la saison régulière avec un match contre le Wild du Minnesota, le mardi 17 octobre à 19h, mais le premier rendez-vous de la soirée du Hockey des Canadiens cette saison aura lieu le 25 septembre à 19h, dans le cadre d'un match préparatoire entre les hommes de l'entraîneur-chef Martin St-Louis et les Devils du New Jersey.

Parmi les matchs phares des Canadiens présentés sur les ondes de RDS, le capitaine Nick Suzuki et sa bande rendent visite à Jonathan Marchessault et aux champions en titre de la coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, le 30 octobre à 22h. RDS diffusera aussi le passage du Québécois et des Knights à Montréal le 16 novembre à 19h.

Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh seront au Centre Bell le 13 décembre à 19h dans une autre rencontre présentée sur les ondes de RDS. Enfin, les amateurs de hockey pourront avoir le spectaculaire Connor McDavid à l'oeuvre sur les ondes de RDS le 19 mars prochain à 21h, quand le Bleu-Blanc-Rouge se rendra à Edmonton pour y affronter les Oilers.

Un total de 156 matchs des Canadiens, des Sénateurs et du Rocket sur RDS

Au total, RDS présentera 156 matchs des Canadiens de Montréal, des Sénateurs d’Ottawa et du Rocket de Laval cette saison:

70 matchs des Canadiens, dont trois matchs du Tournoi des recrues, un match intra-équipe et six matchs préparatoires, dès le 15 septembre

54 matchs des Sénateurs, dont deux matchs préparatoires, dès le 27 septembre

36 matchs du Rocket, dès le 13 octobre

Le calendrier complet des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes de RDS en 2023-2024

Sabres vs Canadiens * Vendredi 15 septembre 19 h Bruins vs Canadiens * Samedi 16 septembre 15 h 30 Sénateurs vs Canadiens * Lundi 18 septembre 13 h 30 Rouges vs Blancs ** Dimanche 24 septembre 12 h 30 Devils vs Canadiens *** Lundi 25 septembre 19 h Sénateurs vs Canadiens *** Mercredi 27 septembre 19 h Maple Leafs vs Canadiens *** Vendredi 29 septembre 19 h Maple Leafs vs Canadiens *** Samedi 30 septembre 19 h Canadiens vs Maple Leafs *** Lundi 2 octobre 19 h Canadiens vs Sénateurs *** Samedi 7 octobre 19 h Wild vs Canadiens Mardi 17 octobre 19 h Canadiens vs Sabres Lundi 23 octobre 19 h Devils vs Canadiens Mardi 24 octobre 19 h 15 Blue Jackets vs Canadiens Jeudi 26 octobre 19 h Canadiens vs Golden Knights Lundi 30 octobre 22 h Canadiens vs Coyotes Jeudi 2 novembre 22 h Lightning vs Canadiens Mardi 7 novembre 19 h Canadiens vs Red Wings Jeudi 9 novembre 19 h Canucks vs Canadiens Dimanche 12 novembre 19 h Flames vs Canadiens Mardi 14 novembre 19 h Golden Knights vs Canadiens Jeudi 16 novembre 19 h Canadiens vs Ducks Mercredi 22 novembre 22 h Canadiens vs Sharks Vendredi 24 novembre 15 h 30 Canadiens vs Kings Samedi 25 novembre 16 h Canadiens vs Blue Jackets Mercredi 29 novembre 19 h Panthers vs Canadiens Jeudi 30 novembre 19 h Kraken vs Canadiens Lundi 4 décembre 19 h 30 Kings vs Canadiens Jeudi 7 décembre 19 h Predators vs Canadiens Dimanche 10 décembre 19 h Penguins vs Canadiens Mercredi 13 décembre 19 h Canadiens vs Jets Lundi 18 décembre 19 h 30 Canadiens vs Wild Jeudi 21 décembre 20 h Canadiens vs Blackhawks Vendredi 22 décembre 20 h 30 Canadiens vs Hurricanes Jeudi 28 décembre 19 h Canadiens vs Lightning Dimanche 31 décembre 19 h Canadiens vs Stars Mardi 2 janvier 20 h Sabres vs Canadiens Jeudi 4 janvier 19 h Canadiens vs Flyers Mercredi 10 janvier 19 h Sharks vs Canadiens Jeudi 11 janvier 19 h Avalanche vs Canadiens Lundi 15 janvier 19 h Canadiens vs Devils Mercredi 17 janvier 19 h Canadiens vs Sénateurs Jeudi 18 janvier 19 h Sénateurs vs Canadiens Mardi 23 janvier 19 h Islanders vs Canadiens Jeudi 25 janvier 19 h Canadiens vs Capitals Mardi 6 février 19 h Stars vs Canadiens Samedi 10 février 13 h Blues vs Canadiens Dimanche 11 février 13h Ducks vs Canadiens Mardi 13 février 19 h Canadiens vs Rangers Jeudi 15 février 19 h Sabres vs Canadiens Mercredi 21 février 19 h Canadiens vs Penguins Jeudi 22 février 19 h Canadiens vs Devils Samedi 24 février 12 h 30 Coyotes vs Canadiens Mardi 27 février 19 h Canadiens vs Panthers Jeudi 29 février 19 h Canadiens vs Predators Mardi 5 mars 20 h Canadiens vs Hurricanes Jeudi 7 mars 19 h Blue Jackets vs Canadiens Mardi 12 mars 19 h Bruins vs Canadiens Jeudi 14 mars 19 h Canadiens vs Oilers Mardi 19 mars 21 h Canadiens vs Canucks Jeudi 21 mars 22 h Canadiens vs Kraken Dimanche 24 mars 21 h Canadiens vs Avalanche Mardi 26 mars 21 h Flyers vs Canadiens Jeudi 28 mars 19 h Panthers vs Canadiens Mardi 2 avril 19 h Lightning vs Canadiens Jeudi 4 avril 19 h Canadiens vs Rangers Dimanche 7 avril 19 h Flyers vs Canadiens Mardi 9 avril 19 h Canadiens vs Islanders Jeudi 11 avril 19 h 30 Canadiens vs Red Wings Lundi 15 avril 19 h Red Wings vs Canadiens Mardi 16 avril 19 h

* Tournoi des recrues

** Match intra-équipe

*** Match préparatoire

Pour les matchs du Hockey des Canadiens, les fans suivront en ondes l'équipe de diffusion de RDS menée par Pierre Houde et Marc Denis qui seront de retour à la description des matchs. À l’animation, Alain Crête sera accompagné des panélistes Benoit Brunet, Guy Carbonneau, Vincent Damphousse, Denis Gauthier, Bruno Gervais, Danièle Sauvageau et Maxime Talbot, qui viendront tour à tour éclairer les amateurs. Durant les entractes, les informateurs François Gagnon et Pierre Lebrun partageront les renseignements obtenus en coulisses et recueillis aux quatre coins de la LNH.

Consultez le calendrier complet de la saison 2023-2024 des Canadiens de Montréal dans la LNH.

Note de la rédaction: Noovo Info et RDS sont des divisions de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc.