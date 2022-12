Le Canada est toujours en tête des pays du G7 en ce qui concerne les adultes âgés de 25 à 64 ans qui ont un diplôme de niveau collégial ou universitaire (57,5 %), indique Statistique Canada mercredi.

«Grâce aux immigrants, aux jeunes adultes et à un solide secteur collégial», le Canada jouit de la main d'oeuvre la plus scolarisée, selon des données répertoriées lors du recensement effectué en 2021.

«Près d'une personne sur quatre en âge de travailler (24,6 %) avait un certificat ou un diplôme d'un collège ou un diplôme semblable en 2021, soit une proportion supérieure à celle enregistrée dans tout autre pays du G7», mentionne-t-on.

C'est une hausse de 19,1 % de la population en âge de travailler (25 à 64 ans) de 2016 titulaire d'un baccalauréat ou grade supérieur qui explique notamment le niveau de scolarité de la main-d’œuvre canadienne. «Des hausses encore plus importantes ont été enregistrées dans les domaines des soins de santé (+24,1 %) et de l'informatique et des sciences de l'information (+46,3 %)», précise Statistique Canada.

On rapporte toutefois une stagnation ou une diminution avec un certificat d’apprenti dans un métier dans les secteurs de la construction (+0,6 %), des technologies mécaniques et de réparation (-7,8 %) et le travail de précision (-10,0 %).

Ce sont les personnes issues de l’immigration qui sont à l’origine de pratiquement la moitié de la croissance de la proportion de Canadiens ayant fait des études universitaire ou supérieure. Statistique Canada soutient cependant que «les talents de certains immigrants restent sous-utilisés», statuant «que plus du quart de tous les immigrants titulaires d'un baccalauréat ou grade supérieur obtenu à l'étranger occupent un emploi qui nécessite, tout au plus, un diplôme d'études secondaires.»

Par ailleurs, les travailleurs hautement qualifiés, qui détenaient un baccalauréat ou un diplôme supérieur, ont eu plus de facilité à faire face aux défis qui ont bousculé le marché du travail pendant la pandémie de COVID-19 en raison du fait qu'ils travaillaient souvent dans des secteurs plus adaptés au télétravail.

