Nate Danielson a inscrit un but et une aide et il a aidé le Canada à commencer son parcours au Championnat mondial de hockey junior en battant la Finlande 5-2, mardi.

Macklin Celebrini, Owen Allard, Matthew Poitras et Maveric Lamoureux ont aussi marqué pour le Canada, tandis que Mathis Rousseau a repoussé 24 tirs. Lamoureux a également amassé une aide pour une performance de deux points.

Voyez le compte-rendu du journaliste sportif du Soleil Mikaël Lalancette dans la vidéo liée à l'article.

Aleksanteri Kaskimaki et Jere Lassila ont répliqué pour la Finlande. Niklas Kokko a stoppé 26 tirs.

Le Canada, double champion en titre de l'événement, vise un troisième championnat d'affilée pour une première fois depuis 2009. Il compte sur seulement un joueur de retour après avoir participé à la conquête de l'hiver dernier à Halifax.

Les États-Unis et la Suède sont les favoris cette année, devant le Canada, selon plusieurs observateurs. La raison principale est l'absence de plusieurs éléments importants dans le camp canadien.

Le Canada est privé de cinq joueurs évoluant dans les rangs professionnels, dont la sensation Connor Bedard, qui a réécrit le livre des records l'an dernier. De son côté, le défenseur Tristan Luneau, qui a disputé six matchs avec les Ducks d'Anaheim cet automne, a été sélectionné avant d'être hospitalisé en raison d'un virus.

Danielson a ouvert la marque avec 3:36 à faire en première période. Le tir de Lamoureux a dévié contre la culotte de Danielson avant de se faufiler entre les jambières de Kokko.

Le gardien finlandais avait gardé le fort jusque là, réalisant plusieurs arrêts difficiles dont deux contre Matthew Savoie et Poitras.

À l'autre bout de la patinoire, Rousseau a volé un but à Lenni Hameenaho avec sa mitaine quelques secondes avant le but de Danielson.

Jordan Dumais a atteint le poteau tôt en deuxième période, ce qui aurait permis au Canada de creuser l'écart à 2-0.

Ce n'était que partie remise, puisqu'Allard a doublé l'avance du Canada avec 6:19 à faire. Il a accepté une passe de Danielson, puis son tir a atteint le poteau avant de rebondir contre l'arrière du patin gauche de Kokko et d'aboutir dans l'objectif.

La Finlande a enfin battu Rousseau en avantage numérique 2:15 plus tard. Kaskimaki a dévié un tir de la pointe dans la partie supérieure du filet.

Celebrini, favori pour être choisi au premier rang du prochain repêchage de la LNH, a restauré l'avance de deux buts du Canada à 6:38 du dernier tiers.

Poitras a marqué dans un filet désert avec 2:26 à écouler, puis Lassila a marqué un but de consolation pour la Finlande avec 64 secondes à faire à la rencontre.

Lamoureux a ajouté un autre but dans un filet désert en fin de rencontre.

Le Canada évolue dans le groupe A avec la Finlande, la Suède, la Lettonie et l'Allemagne. Le groupe B est constitué des États-Unis, la République tchèque, la Slovaquie, la Suisse et la Norvège.