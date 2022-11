Le Canada soupèse les façons d'intervenir pour aider le peuple haïtien aux prises avec de graves violences et une éclosion de choléra, soutient le premier ministre Justin Trudeau, qui dit vouloir s'assurer d'une acceptabilité de la forme que prendront ces actions.

«On sait que des sanctions, ce n'est pas assez en soi, mais il faut faire très attention qu'une intervention soit acceptable pour le peuple (haïtien) et pour l'aider», a-t-il dit mercredi avant de prendre part à la réunion hebdomadaire de son caucus.

Il a indiqué qu'une mission canadienne récemment rentrée au pays avait permis de recueillir «beaucoup d'information» et que son gouvernement s'affaire à trouver un «consensus» sur une éventuelle intervention de la communauté internationale.

«On comprend à quel point il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne veulent pas voir de l'intervention internationale. C'est une réalité. En même temps, on regarde la crise, les viols, la violence, la pauvreté, le choléra, la crise sanitaire et on se dit qu'il faut qu'on intervienne d'une façon ou d'une autre», a ajouté le premier ministre.

La semaine dernière, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, avait souligné durant son passage au Canada que des discussions étaient en cours au sujet d'une intervention militaire multilatérale en Haïti.

La mission viserait à soutenir les forces de police haïtiennes débordées. «Nous discutons entre nous, mais aussi avec de nombreux autres pays pour savoir qui pourrait participer à une telle mission, et qui la dirigera», avait-il mentionné.

À ses côtés, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait réclamé une «trêve humanitaire».

«Le Canada continue de suivre de près la situation et nous favoriserons toujours des solutions par et pour les Haïtiens», avait-elle déclaré.

En comparaissant en comité parlementaire lundi, l'ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière, a dit qu'aucune décision n'avait encore été prise sur le rôle que jouera le Canada dans une future intervention internationale.

Il a néanmoins affirmé que bien des gens en Haïti et dans la région des Antilles espèrent que le Canada assumera un rôle de leader dans le soutien à ce pays.