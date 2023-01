Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyennenté, Sean Fraser, et sa secrétaire parlementaire, Marie-France Lalonde, ont confirmé lundi en conférence de presse que le Canada a atteint sa cible de 4,4 % d’immigrants d’expression française hors Québec en 2022.



Au cours de la dernière année, plus de 16 300 nouveaux immigrants se sont installés au sein des communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada, un gain d'environ 3% entre 2006 — première année du recensement — et 2022.



«Aujourd’hui, nous démontrons que l’immigration francophone est au coeur des valeurs qui font du Canada un pays riche par sa culture et le caractère distinctif de ses deux langues officielles. Nous avons atteint notre cibleé Il s’agit d’un moment important et cela reflète l’importance et la contribution des immigrants d’expression française à la vitalité et à l’épanouissement des communautés francophones hors Québec», a affirmé Sean Fraser dans un communiqué acheminé aux médias.

Pour 2022, le gouvernement du Canada confirme d'ailleurs qu'il s’agit du plus grand nombre d’immigrants francophones hors Québec accueillis au pays depuis 2006.

«Les nouveaux arrivants sont essentiels au développement et à l’épanouissement des communautés francophones. Ils le sont d’autant plus au sein des communautés en situation minoritaires. Le Canada a toujours agi en tant que précurseur dans ses efforts pour créer davantage d’occasions pour aider ces communautés à prospérer culturellement et économiquement et par le fait même, accroître leur poids démographique», ajoute Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Le ministère de l'Immigration précise qu'au cours des cinq dernières années, le nombre d'immigrants francophones a connu un accroissement de 42 470 résidents permanents.

«Considérant que les seuils d’immigration augmentent annuellement, la cible de 4,4 % représente un plus grand nombre d’immigrants en 2022 comparé à 2018. Cela veut dire que nous avons non seulement atteint nos cibles, mais nous avons accueilli trois fois plus d’immigrants qu’en 2018», précise-t-on dans un communiqué.

Protéger le français

Dans le cadre de cette annonce sur l'immigration francophone, le ministère de l'Immigration a fait savoir que le français est la première langue officielle parlée d'un nombre croissant de Canadiens, mais la proportion que les Canadiens francophones représentent a diminué de 2016 (22,2%) à 2021.

Autre donnée importante fourni par le ministère de l'Immigration; de 2016 à 2012, le nombre de Canadiens qui parlent français de façon prédominante à la maison a augmenté au Québec, en Colombie-Britannique et au Yukon, mais a diminué dans les autres provinces et territoires.

Qu'à cela ne tienne, des syndicats qui représentent des employés dans la santé et l'éducation au Québec demandent la mise en place d'un programme national de francisation pour ces travailleurs, jugeant que le français devrait être plus présent dans ces réseaux.

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la population active au Canada et environ 75 % de la croissance de la population canadienne est attribuable à l'immigration, a rappelé le ministère. D'ici 2036, les immigrants représenteront jusqu'à 30 % de la population canadienne, par rapport à 20,7 % en 2011.

Les immigrants représentent également 36 % des médecins, 33 % des propriétaires d'entreprises avec personnel rémunéré et 41 % des ingénieurs, selon des données fournies par le ministère.

Avec de l'information de La Presse canadienne