Mason McTavish a marqué deux fois et le Canada a conservé sa fiche parfaite au Championnat mondial de hockey junior grâce à une victoire de 5-1 contre la Tchéquie, samedi.

Kent Johnson a fait tourner des têtes en première période avec un but «style Michigan», en transportant la rondelle dans les airs sur la lame de son bâton, à 19 minutes du premier vingt.

«Je pratique cette manœuvre depuis que j'ai l'âge, je pense de 14 ans, a déclaré Johnson. Maintenant, c'est quelque chose que je peux utiliser.»

Ce but permettait au Canada de se donner une avance de 2-1 après la première période.

«C'est un gros but, vraiment un bon but, a affirmé Johnson, qui a également récolté une mention d'assistance au troisième vingt. Je pense que c'est aussi la période que je connaissais. Je pense que j'aurais été pas mal heureux si la rondelle avait dévié sur mon patin, aussi.»

Le jeu a suscité les cris et applaudissements de la foule de 5135 spectateurs au Rogers Place. Sur la patinoire, Logan Stankoven, un coéquipier de trio de Johnson, a levé ses gants au-dessus de sa tête et a lancé «Oh mon Dieu!»

«C'est probablement l'un des plus beaux buts ''style Michigan'' que j'ai vus, honnêtement, a déclaré le capitaine du Canada, Mason McTavish, qui mène le tournoi avec 10 points, dont six buts. Il a effectué le geste si rapidement et à la fin de la première période, la glace n'est pas en aussi bon état. C'était quelque chose de spécial à voir. Je vais certainement le regarder de nouveau, et plusieurs fois.»

Ridly Greig et Tyson Foerster ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour le Canada (3-0-0), tandis que Jack Thompson, Ronan Seeley et Logan Stankoven ont tous obtenu deux aides.

La République tchèque (1-1-1) a été la première équipe à s'inscrire au pointage. Martin Rysavy a fait vibrer les cordages en désavantage numérique.

Le gardien tchèque, Tomas Suchanek, a été fort occupé et a stoppé 52 des 57 tirs en sa direction. Son vis-à-vis, Dylan Garand, a réalisé 22 arrêts et obtenu sa deuxième victoire du tournoi.

L'Unifolié disputera son dernier match de la phase préliminaire contre la Finlande (2-0-0) lundi.

Plus tôt samedi, les États-Unis (3-0-0), champions en titre, ont signé une victoire sans équivoque de 7-0 contre l'Autriche (0-3-0).

Dans le dernier match de la soirée, l'Allemagne a battu la Suisse 3-2.

Le dernier match au programme samedi mettra en vedette l'Allemagne (1-1-0) et la Suisse (0-2-0).

La phase préliminaire se poursuivra jusqu'à lundi. Les quarts de finale seront disputés mercredi.