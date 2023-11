La défense du Canada à la Coupe Davis a pris fin, mardi, à la suite d'une défaite contre la Finlande lors des quarts de finale.

Harri Heliovaara et Otto Virtanen ont vaincu Alexis Galarneau et Vasek Pospisil 7-5, 6-3 dans le match ultime de double de la confrontation.

Plus tôt dans la journée, Milos Raonic avait pris la relève de Félix Auger-Aliassime, blessé au bas du corps, et avait gagné 6-3, 7-5 contre Patrick Kaukovalta.

Virtanen avait ensuite créé l'impasse 1-1 en battant le Montréalais Gabriel Diallo 6-4, 7-5.

«L'équipe finlandaise a très bien joué, a souligné le capitaine du Canada, Frank Dancevic. Parfois, quand vous avez des joueurs blessés d'un côté, puis des gars en santé et confiants de l'autre, même s'ils ne se sont jamais retrouvés dans cette situation auparavant, ils seront affamés.»

Lors du match ultime, les Canadiens ont été plus erratiques au service que leurs rivaux, commettant six doubles fautes et accordant 14 balles de bris. Les Finlandais ont brisé trois fois le service des Canadiens et ont été victimes d'un seul bris.

Pospisil a reçu des traitements à l'épaule droite et au cou tard en première manche. Il a par la suite été victime d'un bris de service, alors que la Finlande a converti sa deuxième balle de manche.

«J'avais vraiment mal, a dit Pospisil. Je n'avais pas de plaisir à jouer dans la douleur.»

«J'aurais préféré ne pas jouer si nous avions pu compter sur quelqu'un d'autre en santé et prêt à jouer, mais j'étais suffisamment en santé», a-t-il ajouté.

Les Finlandais ont à nouveau brisé le service de Pospisil pour une avance de 5-3 en deuxième manche, puis ils ont fermé les livres au service.

La Finlande participera aux demi-finales de la Coupe Davis pour une première fois. Elle affrontera vendredi la République tchèque ou l'Australie. La finale se déroulera dimanche.

Le Canada avait causé une onde de choc en remportant la prestigieuse compétition par équipe l'an dernier, éliminant tour à tour l'Allemagne, l'Italie et l'Australie lors de finales, à Malaga.

Cette fois, le Canada a rendu les armes dès la première phase des finales.

Auger-Aliassime avait confirmé le triomphe du Canada contre l'Australie en finale de la compétition l'an dernier. Cette fois, il a dû rester assis sur le banc, privant le Canada de son seul membre du top-100 mondial en simple présent à Malaga. Auger-Aliassime occupe le 29e rang du classement de l'ATP.

Raonic, de Thornhill, en Ontario, a pris la relève en participant à un match de simple de la Coupe Davis pour une première fois depuis 2018. Il n'a eu besoin que d'une heure et sept minutes pour vaincre Kaukovalta.

«J'ai misé sur mon service et je me suis créé quelques opportunités. J'ai essayé d'éviter de me retrouver dans le pétrin, et ç'a bien fonctionné.» - Milos Raonic

Raonic, 318e joueur au monde, a été beaucoup plus incisif que Kaukovalta au service: il a dominé la colonne des as 18-11, et remporté 97 pour cent des points avec sa première balle. Le puissant cogneur a aussi converti deux de ses cinq balles de bris contre le 715e joueur au monde, qui n'a pas obtenu la moindre chance de bris pendant la rencontre. Le représentant de l'unifolié a également réussi un total de 16 coups gagnants, contre seulement cinq pour le Finlandais.

«On apprécie beaucoup plus ces moments-là quand on sait qu'il n'en reste plus beaucoup à venir», a évoqué Raonic, qui est âgé de 32 ans et qui a participé à la Coupe Davis pour la première fois en 2010.

Diallo, 139e au monde, aurait pu assurer la victoire du Canada dans le deuxième match du duel au meilleur des trois matchs contre Virtanen, 171e. Le Finlandais s'est toutefois révélé plus efficace au service, comme en témoignent ses 14 as, contre seulement deux pour Diallo.

Le Québécois âgé de 22 ans a également été incapable de convertir sa seule balle de bris contre Virtanen. Ce dernier a été légèrement plus opportuniste, avec deux bris en cinq opportunités pendant le match qui a duré une heure et 33 minutes sur le ciment du Martin Carpena Arena.

«Soit vous gagnez, soit vous apprenez, a dit Diallo. Aujourd'hui, j'ai appris.»

Le Canada était aussi privé cette semaine de l'Ontarien Denis Shapovalov, qui avait gagné le match d'ouverture de la finale l'an dernier. Le natif de Richmond Hill se remet toujours d'une blessure à un genou.