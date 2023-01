Le Canada enverra quatre chars de combat en Ukraine «dans les semaines à venir», a annoncé la ministre de la Défense Anita Anand, jeudi.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Comme CTV News l'a rapporté pour la première fois, en plus des quatre chars Leopard 2 initiaux, le Canada envisage d'envoyer plus de chars à une date ultérieure.



Lors de cette annonce concernant cette dernière expédition d'aide militaire à l'Ukraine, Mme Anand a ajouté que le Canada déploiera également «un certain nombre» de membres des Forces armées canadiennes pour former les soldats ukrainiens avec les compétences dont ils auront besoin pour faire fonctionner cet équipement.

«Ces véhicules lourdement blindés et hautement protégés offrent aux soldats un avantage tactique sur le champ de bataille, grâce à leur excellente mobilité, leur puissance de feu et leur capacité de survie», a déclaré Anand. «Ces chars permettront à l'Ukraine de libérer encore plus de son territoire et de défendre son peuple contre l'invasion brutale de la Russie.»

Cette annonce survient après des jours passés à esquiver les questions à savoir si le Canada se joindrait à d'autres nations alliées qui ont déjà répondu à la demande d’envoi de chars de l'Ukraine.

Mercredi, après une pression croissante, l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé qu'ils organiseraient l'envoi de dizaines de chars Leopard 2, a rapporté l'Associated Press. Et, après que la Pologne ait appelé le gouvernement allemand à autoriser d'autres pays, comme le Canada, qui ont acheté ces véhicules militaires de fabrication allemande à emboîter le pas, Berlin a donné son feu vert à leur réexportation.

Avant l'annonce d'Anand, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, avait appelé le Canada à se joindre à eux.

«Il est très important que le monde libre soit totalement solidaire pour soutenir l'Ukraine», a déclaré Morawiecki dans une interview exclusive avec Power Play de CTV News Channel. «Les chars modernes sont extrêmement importants sur ce champ de bataille en Ukraine. J'espère donc que le Canada sera encore plus généreux en approvisionnements canadiens pour l'Ukraine.»

Les Forces armées canadiennes possèdent actuellement 82 chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande, mais ils sont dans différents états de fonctionnement.

Après avoir été pressés de questions tout au long de la semaine concernant la volonté du Canada d'envoyer certains de ces chars à l'Ukraine, les responsables fédéraux ont souligné l'aide militaire de plus d'un milliard de dollars que le Canada a fournie à l'Ukraine depuis février 2022 et ont déclaré que pour parvenir à la paix, les alliés devaient continuer armer l'Ukraine.

L'Ukraine avait demandé à ses alliés d'offrir ces véhicules militaires pour aider sa défense contre la Russie, qui dure maintenant depuis près d'un an, bien que l'appel ait suscité des inquiétudes quant à l'escalade du conflit.

La question avait été discutée sans résolution lors d'une réunion avec des membres du Groupe de contact de la défense ukrainienne à la base aérienne de Ramstein en Allemagne la semaine dernière, à laquelle Anand a assisté.

La Russie avait réagi à la nouvelle d'une coalition de pays occidentaux fournissant ces chars à l'Ukraine en lançant une nouvelle vague d'attaques, selon l'Associated Press.

Avec des informations d'Annie Bergeron-Oliver, Mike Le Couteur et Vassy Kapelos de CTV News.