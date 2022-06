La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, annonce lundi que le Canada investira 4,9 milliards $ au cours des six prochaines années pour moderniser les systèmes de défense de l'Amérique du Nord.

Mme Anand a indiqué que ce financement constituait la première tranche d'une enveloppe totale d'environ 40 milliards $ qui sera dépensée au cours des 20 prochaines années pour mettre à niveau le système d'alerte précoce canado-américain, connu sous le nom de NORAD, et acheter d'autres actifs militaires pour protéger le continent.



Cette annonce, faite lundi matin sur une base de l'armée de l'air en Ontario, survient au milieu de nombreux avertissements de responsables et d'experts militaires américains et canadiens, qui sonnaient l'alarme sur la vétusté et l'obsolescence de ce Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

La ministre Anand avait déjà promis d'importants investissements pour mettre à niveau ce système, mis en place dans les années 1950, qui est destiné à détecter les menaces aériennes et maritimes visant l'Amérique du Nord, y compris les missiles et les avions.

Le nouveau financement comprendra des plans pour construire de nouveaux réseaux radar, afin de détecter les menaces venant de l'Arctique, ainsi que des systèmes de commandement et de contrôle, des missiles air-air avancés, notamment.

Il n'était pas immédiatement clair si le Canada comptait se joindre également aux États-Unis pour se défendre activement contre les missiles balistiques intercontinentaux -- le programme de «bouclier antimissiles» dont Ottawa s'est retiré en 2005.