Le Canada n'a pas annoncé mercredi qu'il fournira à l'Ukraine des chars lourds Leopard 2, alors que l'Allemagne donnait son feu vert à de tels transferts d'armements.

Interrogé là-dessus mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu'il n'avait «pas d'annonce à faire» pour le moment.

Après avoir longuement hésité à accorder aux pays qui avaient acheté ces chars lourds de fabrication allemande la permission de les transférer ailleurs, Berlin a annoncé mercredi que le gouvernement allemand fournirait lui-même à l'Ukraine des Leopard 2.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a fait savoir aujourd'hui la décision de son gouvernement, après des semaines d'hésitation, en précisant que Berlin enverra 14 de ses chars Leopard 2.

L'objectif est que l'Allemagne et ses alliés fournissent à l'Ukraine 88 Leopards de fabrication allemande, ce qui permettrait de constituer deux bataillons.

Berlin a indiqué du même souffle qu'il approuverait les demandes d'autres pays qui voudraient transférer à l'Ukraine des chars Leopard achetés en Allemagne.

La décision de Berlin intervient après que des responsables à Washington ont déclaré qu'un accord préliminaire avait été conclu pour que les États-Unis envoient eux aussi des chars — des «M1 Abrams». En liant ainsi son geste à celui des États-Unis, l’Allemagne espère éviter une réaction violente de Moscou, qui parle déjà de «provocation».

Devoir moral

Les Forces armées canadiennes possèdent 112 chars Leopard 2, mais des analystes estiment qu’Ottawa ne pourrait en fournir qu’un petit nombre à l'Ukraine, si le Canada veut maintenir ses propres besoins en matière de formation et d’opérations.

Le lieutenant-général à la retraite et ancien commandant de l'armée canadienne Jean-Marc Lanthier affirme que le Canada a un devoir moral d'aider l'Ukraine, mais que tout don devra être évalué en fonction de l'impact à long terme sur les forces armées.

M. Lanthier affirme que seule la moitié des Leopard 2 canadiens sont opérationnels à tout moment, compte tenu des exigences de maintenance et d'autres facteurs, et que la flotte est répartie entre différentes unités à travers le pays.

M. Trudeau a indiqué mercredi matin que la décision d'Ottawa dans ce dossier n'était pas encore arrêtée. «Mais comme vous le savez très bien, le Canada cherche à faire tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine, et on espère en avoir plus à partager dans les prochains jours», a-t-il dit à son arrivée à la réunion du cabinet libéral, en prévision de la rentrée parlementaire lundi prochain.

«Le Canada a toujours été là pour appuyer l'Ukraine avec de l'aide humanitaire, avec de l'aide financière, mais aussi avec des armements de façon significative, a indiqué M. Trudeau. On est là pour continuer à fournir de l'aide militaire à l'Ukraine, aux Ukrainiens, parce que l'on doit voir l'Ukraine gagner dans ce conflit que la Russie a instigué chez eux de façon illégale.»