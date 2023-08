Le Canada est «à la traîne de ses partenaires internationaux clés» en ce qui a trait à la protection des services publics et essentiels contre un éventail croissant de risques, indique une note fédérale récemment publiée et dont La Presse Canadienne a obtenu copie en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Cette note de service du ministère de la Sécurité publique, préparée avant une réunion des sous-ministres en janvier dernier, indique que les menaces nouvelles et en évolution rapide présentent un risque accru de préjudice pour les Canadiens et leur sécurité cybernétique, économique et nationale.

En réponse à ces risques, qui touchent aussi bien les événements météorologiques extrêmes, les défaillances de la chaîne d'approvisionnement, les cyberattaques que l'espionnage, le gouvernement fédéral envisage de mettre à jour une stratégie nationale de 2009 destinée à protéger les infrastructures critiques dans des secteurs cruciaux allant de l'énergie et de l'eau à la fabrication et aux transports.

Une stratégie mise à jour permettrait au Canada de mieux s'aligner sur ses partenaires internationaux, a déclaré le porte-parole de la Sécurité publique, Tim Warmington.

«Grâce à une compréhension nouvelle des actifs et des systèmes les plus vitaux, ainsi que de leurs interdépendances, le Canada sera en mesure de mieux contrer les risques et les vulnérabilités des infrastructures essentielles», a-t-il dit.

Cette semaine encore, un rapport fédéral prévenait que les cybercriminels à la recherche de profits devraient cibler des organisations de grande valeur dans les secteurs des infrastructures critiques au Canada et dans le monde au cours des deux prochaines années.

En soulignant l'importance de la protection des infrastructures, le gouvernement reconnaît l'impact des calamités naturelles, notamment les incendies de forêt, les inondations et les glissements de terrain, la menace de cyberactivités malveillantes de la part d'adversaires étrangers, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de marchandises causées par la pandémie de COVID-19.

Une stratégie évolutive

«Il est clairement reconnu que les infrastructures essentielles sont soumises à des menaces importantes», affirme Aaron Shull, directeur général et avocat général du Centre for International Governance Innovation à Waterloo, en Ontario.

M. Shull indique que le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont révisé et mis à jour leurs politiques visant à protéger leurs systèmes importants dans un monde en évolution. `Nos amis et alliés sont clairement en train d'agir dans ce sens', souligne-t-il.

Selon lui, il est plus avantageux d'examiner les menaces contre le Canada de manière globale et intégrée, plutôt que de manière fragmentaire, sans lien avec une stratégie de sécurité plus large.

M. Shull soutient également que celle-ci doit être en constante révision et qu'elle ne peut pas être délaissée une fois qu'une refonte a été effectuée.

«Nous devons mettre en place un mécanisme pour garantir que nos cadres politiques suivent le rythme du monde qui nous entoure», croit-il.

Depuis l'automne 2021, le ministère de la Sécurité publique consulte les parties intéressées sur le renouvellement de la stratégie nationale sur les infrastructures essentielles. Un rapport d'octobre 2022 citait les thèmes clés qui ont émergé au cours de l'année précédente, notamment l'ajout éventuel des secteurs de l'espace et de la défense à la liste des domaines critiques, l'établissement de critères pour identifier et prioriser les secteurs d'infrastructure, les organisations et les actifs les plus vitaux et l'inclusion du public et des communautés autochtones.

«Certains ont exprimé le souhait que le gouvernement s'engage dans davantage d'évaluations et d'analyses des risques, et partage les résultats de ces analyses en temps opportun», peut-on lire dans ce rapport.

Les consultations «ont permis d'identifier les lacunes à combler et les domaines nécessitant un soutien accru», mentionne M. Warmington.

Le travail continu de Sécurité publique pour renouveler la stratégie nationale complète d'autres initiatives fédérales en matière de sécurité ainsi que les efforts en matière de gestion des urgences et d'adaptation au changement climatique, ajoute-t-il.