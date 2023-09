Le gouvernement du Canada a annoncé le nom de l'ambassadeur qui dirigera une nouvelle ambassade en Arménie, en plein cœur de l'escalade du conflit militaire dans le pays voisin, l'Azerbaïdjan.

Andrew Turner, diplomate de carrière, sera affecté à la capitale Erevan dès le mois prochain, alors que les libéraux tentent de nouer des liens plus étroits avec les pays qui s'éloignent de l'orbite russe.

L'expérience de M. Turner implique principalement des affectations au Moyen-Orient, bien qu'il ait également contribué à façonner la réponse d'Ottawa aux tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Le Canada compte une importante diaspora arménienne et les libéraux se sont fait un devoir de soulever les questions liées à l'Arménie à la Chambre des communes.

En avril 2022, l'envoyé spécial du premier ministre auprès de l'Union européenne et de l'Europe, Stéphane Dion, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, a publié un rapport sur la manière dont le Canada peut mieux soutenir la démocratie «fragile» de l'Arménie.

Ce rapport, publié quelques semaines après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, affirme que l'engagement de ce pays en faveur de la démocratie est un exemple pour d'autres anciens États soviétiques.

On peut y lire qu'appuyer l'Ukraine signifie également intensifier les efforts pour faire progresser la démocratie dans la région.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé en juin 2022 que le Canada ouvrirait finalement une nouvelle ambassade. Son bureau a soutenu qu'une ambassade aiderait à développer les connaissances d'Ottawa sur la région du Caucase, tout en aidant les étrangers à obtenir des visas et les Canadiens à obtenir des services de passeport.

La nouvelle survient alors que l'ambassadeur du Canada auprès des Nations unies, Bob Rae, a déclaré que l'Azerbaïdjan pourrait entreprendre un «nettoyage ethnique» des Arméniens dans sa région du Haut-Karabakh.

Cette région est internationalement reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais elle est peuplée d'environ 120 000 Arméniens. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent le contrôle de la région depuis l'effondrement de l'Union soviétique.

Les tensions ont augmenté dans la région il y a un an lorsque la principale route d'accès a été bloquée, entraînant des mois de pénurie de nourriture et de médicaments que des groupes tels que Human Rights Watch imputent à l'Azerbaïdjan.

La semaine dernière, l'Azerbaïdjan a déclenché des tirs d'artillerie lourde sur les milices séparatistes et aurait tué des dizaines de personnes, faisant craindre une guerre totale. Mais un cessez-le-feu a été déclaré dans les 24 heures, et l'Azerbaïdjan affirme vouloir intégrer les Arméniens dans son pays en tant que «citoyens égaux».

Une évacuation massive est en cours, des milliers d'Arméniens de souche fuyant vers l'Arménie. Certains disent aux médias qu'ils craignent une nouvelle escalade militaire dans la région ou une répression politique s'ils se déplacent vers d'autres parties de l'Azerbaïdjan, que l'organisation Freedom House qualifie de régime autoritaire et corrompu.

M. Rae a déclaré lundi sur X, anciennement Twitter, que l'évacuation représentait «un échec total de la diplomatie mondiale face au nettoyage ethnique».

Mme Joly, a publié des déclarations appelant l'Azerbaïdjan à mettre un terme à l'escalade des tensions, et le NPD lui a demandé de commencer à imposer des sanctions aux responsables de ce pays.

«Le Canada doit faire savoir sans équivoque que la communauté internationale ne tolérera pas cette conduite», peut-on lire dans une lettre signée par les députés Heather McPherson et Alexandre Boulerice vendredi dernier.

Le Canada n'a actuellement pas d'ambassade dans ces deux pays, les questions relatives à l'Azerbaïdjan étant traitées par des diplomates en poste en Turquie, et un consulat ayant été ouvert en Arménie l'année dernière et relevant de diplomates à Moscou.

«Note de la rédaction : Dans une dépêche transmise le 25 septembre 2023, La Presse Canadienne écrivait que Stéphane Dion est l'ambassadeur auprès de l'Union européenne. En fait, il est l'envoyé spécial du premier ministre auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Il est aussi ambassadeur du Canada en France et à Monaco. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.»