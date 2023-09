Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a annoncé l'octroi de 14 millions $ pour soutenir les organisations mondiales au Pakistan afin d'aider à accueillir les réfugiés afghans.

Ce financement est destiné à aider l'Organisation mondiale de la santé et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à faire face au coût supplémentaire des inondations dévastatrices de l'année dernière au Pakistan.

Depuis que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul en août 2021, des centaines de milliers d’Afghans ont fui vers le Pakistan voisin, mettant sous pression les services sociaux et les infrastructures.

Les inondations de 2022 au Pakistan ont touché 33 millions de personnes, et M. Hussen a déclaré qu’elles ont particulièrement touché les communautés abritant un grand nombre d’Afghans.

Le nouveau financement est destiné à aider à reconstruire les écoles et les établissements de santé, ainsi qu'à fournir des services de santé sexuelle et maternelle.

Depuis, le Canada a réinstallé plus de 38 000 Afghans, et Hussen affirme que 16 500 d’entre eux venaient du Pakistan.

Il en reste beaucoup d’autres, et Hussen a déclaré que l’objectif de l’annonce de financement était de rendre la vie plus supportable pour les Afghans au Pakistan ainsi que dans les villes et villages où ils vivent.

«Ce que nous faisons, c'est nous assurer que nous sommes là pour eux, d'autant plus que les inondations les ont rendus encore plus vulnérables dans ces communautés d'accueil», a-t-il déclaré.

M. Hussen n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé quand les fonds seraient versés et pour combien de temps.

La réinstallation en cours des Afghans par le Canada a été partiellement retardée par la bureaucratie pakistanaise, le Veterans Transition Network soulignant l'année dernière que des centaines d'Afghans étaient coincés au Pakistan parce que le pays ne délivrait pas rapidement des visas de sortie pour leur permettre d'atteindre le Canada.

L'automne dernier, le NPD s'est dit préoccupé par le fait que les réfugiés afghans en attente de réinstallation au Canada se sont fait dire par des responsables pakistanais qu'ils risqueraient une peine de prison ou d'expulsion s'ils ne payaient pas des centaines de dollars pour obtenir la prolongation de leur visa.

Le Pakistan a finalement assuré à Ottawa qu’il n’expulserait pas d’Afghans, et M. Hussen a remercié le pays pour son travail d’accueil des Afghans fuyant la violence pendant des décennies.

«Nous apprécions tout ce que le gouvernement et le peuple pakistanais font pour les réfugiés afghans. Ils font partie du mouvement de solidarité mondial qui accueille les réfugiés, et ce n'est pas une chose facile à faire», a-t-il déclaré.

«Nous les remercions pour cette solidarité avec les réfugiés, et nous entretenons un dialogue continu, très productif et efficace pour travailler avec eux à l'aide aux réfugiés afghans passant par le Pakistan», a ajouté le ministre.