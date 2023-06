Près de 450 incendies de forêt sont toujours actifs au Canada mardi, dont plus de la moitié sont incontrôlables. Si la situation tend à s’améliorer, elle reste difficile à de nombreux endroits.



«On commence à voir des améliorations, mais il y a encore beaucoup de familles, beaucoup de communautés, qui sont impactées par les incendies de forêt», a reconnu le premier ministre Justin Trudeau lors d’une mêlée de presse à la Chambre des communes.

«On est rendu à presque 40 millions $ en aide (financière) à travers les fonds qu’on a mis de l’avant en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Nouvelle-Écosse», a ajouté M. Trudeau, qui a aussi pris quelques instants pour remercier les équipes sur le terrain.

Environ 5000 pompiers de partout au pays et d’ailleurs dans le monde ont été déployés à travers le Canada pour aider à combattre les flammes. Des centaines d’autres devraient arriver du Chili, du Costa Rica, de l’Espagne et du Portugal dans les prochains jours.

Les Forces armées canadiennes sont aussi sur le terrain pour aider les communautés toujours menacées par les feux.

Selon les données fournies mardi après-midi par le gouvernement fédéral, 447 incendies étaient actifs au Canada, dont 226 qui étaient répertoriés comme étant incontrôlables.

Des communautés isolées sur l’île de Vancouver

En Colombie-Britannique, c’est un incendie relativement petit qui retient l’attention. Le problème est qu’il forcera une route importante de l’île de Vancouver à rester fermée pour au moins 10 jours de plus, ce qui fait en sorte que de nombreuses communautés se retrouvent isolées.



Le ministère des Transports de la province a en effet prévenu mardi que l’autoroute 4, qui donne accès aux communautés de Tofino, Ucluelet et Port Alberni, ne pourra pas rouvrir avant le 24 juin.

Et même à cette date, la circulation se fera uniquement à une voie, dans une direction, en alternance. Pour la réouverture complète, il faudra attendre jusqu’à la mi-juillet.

«Même si ce tronçon de l'autoroute 4 est relativement court, l'impact de l'incendie a été considérable», a reconnu mardi le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Rob Fleming.

Lors d'une conférence de presse à Chilliwack, M. Fleming a indiqué que les équipes du ministère tentent de rendre l’autoroute 4 plus sécuritaire, en déplaçant des débris et des arbres dangereux, mais le terrain est très difficile d’accès.

Les véhicules qui apportent des biens de première nécessité à Port Alberni, Ucluelet et Tofino doivent donc emprunter un très long détour.

Des photos rendues publiques par la province mardi montrent l'autoroute encombrée de nombreux rochers et troncs d’arbres, alors que le feu brûle toujours dans les environs.

Par ailleurs, dans le nord-est de la province, les autorités ont décrit la situation des incendies comme étant «volatile», alors qu'un important système de tempête balaie la Colombie-Britannique.

Les pompiers luttent contre le gigantesque incendie de Donnie Creek, qui a doublé de taille au cours des huit derniers jours et s'étend désormais sur plus de 4800 kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus grand feu de forêt de l'histoire de la Colombie-Britannique.

La météo favorable en Alberta

Du côté de l’Alberta, la chute des températures et le retour de la pluie pourraient aider les combattants du feu à éteindre l’incendie toujours incontrôlable qui continue de menacer la municipalité d'Edson, à l'ouest d'Edmonton.

La directrice administrative de la ville, Christine Beveridge, a mentionné mardi que les autorités locales espèrent que cette pluie viendra aider à réduire l’ampleur des flammes dans les prochains jours.

L'incendie de 2042 kilomètres carrés reste à 1,5 kilomètre de la municipalité. Ses 8400 habitants font toujours l’objet d'un ordre d'évacuation.

Au total, ce sont 14 000 personnes qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles en Alberta en raison des feux de forêt.

Les autorités sur le terrain en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, tous les incendies de forêt ont maintenant été maîtrisés, plus de deux semaines après qu'une série de brasiers sans précédent s'est déclarée dans le coin sud-ouest de la province et dans la région de Halifax.

Le gouvernement provincial a annoncé que l'énorme incendie de forêt de Barrington Lake, dans le comté de Shelburne, qui a commencé le 27 mai, est enfin sous contrôle.

Cet incendie a atteint plus de 235 kilomètres carrés, le plus grand jamais enregistré dans l'histoire de la province. Il a forcé l'évacuation de plus de 6 000 personnes et détruit 60 maisons et chalets, ainsi que 150 autres structures.

Les pompiers du ministère des Ressources naturelles de la province, du ministère de la Défense nationale, de Terre-Neuve-et-Labrador et des États-Unis sont toujours sur les lieux pour éteindre les points chauds.