Le Canadien de Montréal a accordé une prolongation de contrat de deux saisons, à un volet et d'une valeur annuelle moyenne de 812 500$, à l'attaquant Michael Pezzetta.

L'équipe en a fait l'annonce par voie de communiqué, vendredi matin. Au passage, elle a précisé que l'entente entrera en vigueur pour le début de la saison 2023-24.

Deux ans de plus pour cette chevelure royale 👑



Two more years of the best flow in the NHL#GoHabsGo | @mpezzetta13 pic.twitter.com/8hGfXyXVMq