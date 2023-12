Le Canadien n'a décoché qu'un tir au but durant la première période de son match du 25 novembre face aux Kings, à Los Angeles, un long dégagement de Mike Matheson.

Cependant, l'entraîneur-chef du club montréalais Martin St-Louis ne garde pas un si mauvais souvenir de cette période.



«Je n'avais pas haï notre première période, parce que nous n'avions pas donné beaucoup de chances non plus. Ça dépend du contexte un peu, a rappelé St-Louis, à la veille d'un deuxième duel face aux Kings, jeudi au Centre Bell. Il faut être patient face aux Kings. Il ne faut pas créer trop de revirements et il faut essayer de battre le 1-3-1.»

St-Louis a admis que le niveau d'exécution de sa troupe dans ce match expliquait le résultat final de 4-0 en faveur des Kings.

Il espère que l'histoire sera différente jeudi. Il est toutefois conscient du défi que cela représentera pour son jeune groupe, surtout que les Kings ont égalé un record de la LNH en remportant leurs 10 premiers matchs à l'étranger cette saison.

«C'est une équipe qui ne se tire pas dans le pied et ça vient avec l'expérience, a mentionné St-Louis. C'est une équipe organisée, qui a du succès sur les unités spéciales.

«Il n'y a pas beaucoup de trous au niveau de leur personnel de joueurs ou de leur système de jeu.»

St-Louis a aussi souligné que les Kings étaient également capables d'avoir du succès quand ils doivent ouvrir le jeu, comme ils l'ont fait mardi soir pour combler un déficit de 3-0 et battre les Blue Jackets 4-3 en prolongation, à Columbus.

Interrogé sur la partie à Los Angeles, le défenseur Johnathan Kovacevic a admis que les joueurs du Canadien s'étaient sentis un peu humiliés et que cela leur servira de motivation alors que les deux équipes croiseront à nouveau le fer moins de deux semaines plus tard.

«Nous avons affronté plusieurs bonnes équipes cette saison, mais j'ai la sensation que c'est la meilleure contre laquelle nous avons joué, a-t-il ajouté. Nous allons devoir offrir notre meilleur effort, parce que c'est la seule façon d'avoir une chance de battre cette équipe.

«Nous avons eu deux bonnes journées d'entraînement et nous avons mis l'accent sur les façons de jouer contre eux, a également mentionné Kovacevic. J'espère que nous réussirons à appliquer tout ça [jeudi].»

St-Louis a noté que son équipe devra trouver un moyen de ne pas juste envoyer la rondelle derrière la défensive adverse, ce que les Kings tentent de forcer l'adversaire à faire. Il espère voir son équipe y aller de relances rapides pour empêcher l'adverse d'imposer son style.

À nouveau Montembeault

St-Louis a confirmé que Samuel Montembeault défendra le filet du Canadien face aux Kings.

Ce sera la première fois depuis les 21 et 23 octobre dernier que le Canadien comptera sur le même gardien partant deux fois de suite. Cela mettra donc fin à une séquence de 20 rencontres avec un gardien partant différent.

«C'est important de continuer sur le bon rythme du dernier match, a dit Montembeault, qui obtiendra un deuxième départ d'affilée pour une deuxième fois cette saison. Nous avions deux jours entre les deux matchs, donc j'ai pu bien me reposer.»

Par ailleurs, l'attaquant Joel Armia n'a pas participé à l'entraînement, mercredi, profitant plutôt d'une journée de traitements.

Armia a disputé 10 matchs avec le Canadien cette saison et il a inscrit trois buts. Il était en uniforme lundi, quand le Tricolore a défait le Kraken de Seattle 4-2, puis à l'entraînement mardi.

Le Finlandais âgé de 30 ans a aussi disputé huit parties avec le Rocket de Laval cet automne, récoltant six buts et trois aides.