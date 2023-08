Le Canadien de Montréal a envoyé mardi le défenseur américain Jeff Petry aux Red Wings de Détroit.

En retour, le Tricolore met la main sur un choix conditionnel de 4e tour en 2025 ainsi que sur le défenseur Gustav Lindström. Ce dernier a obtenu un but et sept mentions d'aide dans l'uniforme des Red Wings la saison dernière et est âgé de 24 ans. Le choix obtenu dans la transaction sera le plus tardif entre celui de Détroit et des Bruins de Boston. Il est à noter que le Canadien retiendra 50 % du salaire restant de Petry.

Il s'agit d'un retour à la maison pour Petry, lui qui est originaire de Ann Arbor, au Michigan.

Un bref retour à Montréal

Jeff Petry avait porté l'uniforme du Canadien entre 2014 et 2022. En un peu plus de 500 matches disputés pour la plupart sur l'une des deux premières paires défensives à Montréal, il a accumulé 248 points. Le défenseur avait fait partie de l'édition du Tricolore s'étant rendue en finale de la Coupe Stanley en 2021.

Le directeur général Kent Hughes avait échangé l'Américain ainsi que le joueur de centre Ryan Poehling aux Penguins de Pittsburgh contre le défenseur montréalais Michael Matheson et un choix de 4e ronde en 2023 le 16 juillet 2022.

Le 6 août dernier, le Canadien s'était invité dans une méga-transaction entre les Sharks de San Jose et les Penguins de Pittsburgh impliquant le joueur vedette Erik Karlsson en échangeant les attaquants Mike Hoffman et Rem Pitlick en retour de Jeff Petry, Nathan Légaré, Casey DeSmith et d'un choix de 2e ronde en 2025.

«Je croyais que nous étions sur la liste de non-échange de Petry et j'ai appris au cours de discussions (avec Kyle Dubas, président des opérations hockey et directeur général des Penguins) que nous ne l'étions pas», a raconté Kent Hughes.

«L'objectif est devenu d'aider les équipes à faire leur échange et d'obtenir quelque chose d'intéressant pour nous. L'idée n'était pas de ramener Jeff à Montréal parce qu'il avait déjà demandé d'être échangé. Idéalement, nous aurions eu un autre échange immédiatement en place, mais il y avait des échéances au niveau de l'autre échange (entre les Penguins et les Sharks) et c'était difficile de compléter rapidement un deuxième échange», a ajouté le DG.

DeSmith restera ou ne restera pas?

Le Canadien a également mis la main sur le gardien Casey DeSmith dans l'échange avec les Penguins le 6 août.

Comme Petry, DeSmith n'a pas été immédiatement rendu disponible aux médias après son acquisition, ce qui avait laissé croire jusqu'ici qu'il pourrait être dans la même position que le défenseur et changer d'adresse d'ici le début des camps.

Kent Hughes a dit qu'il avait affirmé à DeSmith que le Canadien n'avait pas l'intention de l'envoyer dans les mineures.

Le Tricolore se retrouve donc avec quatre gardiens qui espèrent avoir un poste dans la LNH: Jake Allen, Samuel Montembeault, DeSmith et Cayden Primeau.

«Nous continuons à regarder des choses pour l'échanger ou changer d'autres choses avec nos gardiens, a dit Hughes. Il faut être patient avec le marché des gardiens. Ça ne bouge pas si vite que ça.»

DeSmith est âgé de 32 ans et a 134 matchs d'expérience dans la LNH, tous avec les Penguins. La saison dernière, il a effectué 38 sorties et a compilé un dossier de 15-16-4 avec une moyenne de 3,17 et un taux d'efficacité de ,905.

Tous les détails au RDS.ca

Avec des informations de la Presse canadienne