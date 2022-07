Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur américain Jeff Petry et l’attaquant Ryan Poehling aux Penguins de Pittsburgh, samedi.

En retour, le Tricolore met la main sur l’arrière québécois Mike Matheson et un choix de 4e tour au prochain repêchage.

Natif de Pointe-Claire, Matheson a amassé 11 buts et 31 points avec les Penguins la saison dernière, en 74 matches.

Il a ajouté un but et six points en séries, en six matchs.

Choisi 23e au total en 2012, par les Panthers de la Floride, l'athlète de six pieds deux et 188 livres a obtenu 49 buts et 138 points dans la LNH, en 417 rencontres.

Petry a été acquis des Oilers, le 2 mars 2015. Il a récolté 70 buts et 178 aides en 508 matches avec les Canadiens.

Repêché 25e au total par les Canadiens en 2017, Poehling a inscrit 13 buts et 22 points dans la LNH, en 85 matches.

Quelques instants après avoir annoncé cet échange, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, s'est entendu avec l'attaquant Rem Pitlick sur les modalités d'un contrat de deux ans.

-Avec les détails de La Presse canadienne